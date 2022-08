Miejmy nadzieję. Nie ma co się oszukiwać, marka jest zdecydowanie daleko z tyłu jeśli chodzi o design frontu swojego smartfona. Fakt, da się przyzwyczaić, ale patrząc w stronę Androida, gdzie telefony wyglądają naprawdę dobrze, można się zirytować. Według przecieków Apple usunie z iPhone 14 coś, co irytowało wszystkich. Oby była to prawda.

Zapewne domyślacie się o co mi chodzi. Oczywiście o notch, którego podobno ma nie być. To ogromne wcięcie w ekranie, które marka przemyciła nawet do swoich nowych MacBooków irytuje użytkowników smartfonów od wielu „sezonów”. Fanboje wmawiają sobie, że to wcale nie przeszkadza ale wszyscy dobrze wiemy, że po cichu marudzą pod nosem. Sam jestem użytkownikiem iPhone 12 Pro i nie ukrywam, jest to przysłowiowa „rysa na szkle” jeśli chodzi o design smartfona.

Apple usunie z iPhone 14 coś, co irytowało wszystkich?

Przecieki sugerują, że Apple usunie z iPhone 14 coś, co irytowało wszystkich

Jak widać na powyższych wizualizacjach, nowy iPhone 14 może w końcu wyglądać „w miarę” dobrze – mam na myśli oczywiście front smartfona. I faktycznie, przecieki mogą być prawdą, bowiem na Twitterze pojawiły się zdjęcia szkła ochronnego do modelu Pro. Warto przy okazji wspomnieć, że według wielu źródeł, tylko topowy wariant ma posiadać nowy chipset Apple A16. Dlatego jeśli będzie Wam zależało na mocniejszym procesorze, trzeba będzie wydać sporo pieniędzy. Ile? Pisał o tym kilka dni temu Karol.