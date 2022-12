Argentyna vs Francja. Kiedy, gdzie i o której oglądać finał?

Argentyna vs Francja – tak prezentuje się para finałowa, która zagra o tytuł mistrz świata podczas tegorocznego mundialu w Katarze. Czy Francja obroni tytuł zdobyty cztery lata temu w Rosji? A może Messi w końcu zdobędzie upragniony tytuł? Kiedy, gdzie i o której oglądać finał?

Argentyna zrewanżuje się z mundial w Rosji?

Reprezentacja Argentyny pod wodzą Leo Messi’ego w półfinałowym meczu łatwo rozprawiła się z Chorwacją, która na poprzednim mundialu grała w finale. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem Albicelestes 3:0 i pewnym awansem do finału mistrzostw świata w Katarze.

Messi będzie miał okazję do zdobycia upragnionego tytułu. Fot. Bleacher Report

Francja również nie miała wielu problemów z Maroko, choć nie obyło się bez kontrowersji. Trójkolorowi wygrali 2:0, jednak marokańska federacja piłkarska złożyła skargę o niesprawiedliwe sędziowanie i zażądała powtórzenia spotkania. Chodzi o brak karnego w pierwszej połowie.

Francja pokonała w półfinale Maroko 2 do 0. Fot. Twitter/Author Unknown

Gdzie oglądać mecz Argentyna vs Francja?

Finałowy mecz Argentyna vs Francja to wyjątkowe spotkanie, ponieważ wyłoni mistrza świata. Dla Messi’ego będzie to mecz o podwójnej wadze, ponieważ w końcu będzie mógł zdobyć upragnione trofeum i uciszyć krytyków, którzy twierdzą, że nigdy nie wygrał nic z reprezentacją. Zwłaszcza że jest to jego ostatni mundial w karierze. Z kolei Francja będzie walczyła o obronę tytułu.

Kiedy i o której godzinie rozpocznie się mecz Argentyna vs Francja? Spotkanie zostanie rozegrane w niedzielę, a transmisja pojedynku zacznie się o godz. 16:00. Finałowy mecz będzie można oglądać na antenie TVP1, TVP 4K, TVP Sport oraz stronie internetowej TVP Sport, aplikacji mobilnej i Smart TV. Warto zaznaczyć, że komentatorem tego spotkania będzie Dariusz Szpakowski, dla którego będzie to ostatni mecz w karierze.