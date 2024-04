Assassin’s Creed Mirage za darmo! Jest jeden mały haczyk

Super opcja dla osób, które nie grały w ten tytuł, a chcą go sprawdzić. Assassin’s Creed Mirage za darmo na PlayStation, Xbox oraz PC. Wystarczy, że będziesz posiadał konto na Ubisoft Store lub Eric Games Store. Oczywiście, żeby nie było zbyt kolorowo, jest pewien haczyk.

Assassin’s Creed Mirage za darmo! Jak skorzystać?

Lubię całą serię Assasin’s Creed. To przygodowa gra akcji w otwartym świecie, która przenosi nas w liczne historyczne lokacje. Dzięki nim zobaczymy XIX-wieczny Londyn, XVIII-wieczny Paryż czy nawet IX-wieczną Anglię, która boryka się inwazją wikingów. Mirage przenosi nas do IX wieku, a konkretnie do Bagdadu i złotego wieku islamu. To właśnie ten tytuł jest dostępny za darmo. Dodam jeszcze, że powstało wiele różnych książek, komiksów, a nawet filmów na podstawie wydarzeń z gier Assassin’s Creed.

Co to za gra? W skrócie, wcielamy się w ulicznego złodzieja, Basima Ibn Is’haqa, który “buszuje” po licach Bagdadu. W pewnym momencie dołącza do Ukrytych, aby znaleźć odpowiedzi. Rozgrywka jest pełna przygód, skradania się i elementów parkour, które są znane fanom serii. Zresztą, zagracie to sami się przekonacie.

Assassin’s Creed Mirage za darmo! Szczegóły promocji

O tytule Mirage pisał jeszcze w ubiegłym roku Karol. Fakt, miał to być dodatek do Valhalli, jednak ostatecznie był to pełnoprawny tytuł. Karol ocenił grę całkiem dobrze, dając jej wynik 4/5. Czy słusznie? Teraz każdy może ocenić sam, gdyż Assassin’s Creed Mirage jest dostępny za darmo. Oczywiście, jest kilka kwestii, o których należy powiedzieć. Przede wszystkim, gra jest dostępna na Ubisoft+, PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X | S, Xbox One, a także Windows PC za pośrednictwem Ubisoft Store i Epic Games Store. Aby nie było zbyt kolorowo, mowa o darmowej wersji ale tylko przez określony czas. Mam na myśli dostęp od dziś, 16 kwietnia do 30 kwietnia.

To nie koniec ograniczeń. Jeśli zdecydujecie się spróbować swoich możliwości w Mirage, macie dostęp do pierwszych dwóch godzin gry. Na szczęście, postęp będzie przeniesiony, jeśli zdecydujecie się na zakup. Streamerzy będą mogli podczas tego okresu próbnego zaprezentować Miecz Valhalli dla Basima. Ot, taki bonus.

Assassin’s Creed Mirage 40% taniej!

Jeśli wersja ograniczona, w którą będziecie mogli zagrać do końca kwietnia się Wam spodoba, producent przygotował promocję. W skrócie, od jutra, 17 kwietnia do 24 kwietnia Assassin’s Creed Mirage Standard Edition i Deluxe Edition będą tańsze o 40%. Zniżki będą również dostępne na PC wyłącznie za pośrednictwem Ubisoft Connect.