To na co wszyscy czekali. Limitowana wersja Aston Martin V12 Vantage. To aż 700 koni mechanicznych i 320 km/h prędkości maksymalnej. Nacieszą się więc nim nieliczni, a to pozwoli zachować jego unikatowość. Co ciekawe, wszystkie egzemplarze zostały już wyprzedane. Jaki jest w takim razie ostatni z przedstawicieli wspaniałych V12?

Aston Martin V12 Vantage

Potężne V12

Vantage w tej wersji to najmocniejsza odmiana w dziejach. Ma się czym chwalić, podobnie jak 707 DBX. Pod maską znalazło się podwójnie doładowane V12 o pojemności 5.2 litra. Silnik ten ma lepszy stosunek mocy do masy aż o 20% względem wersji z V8.

Premierowo Aston Martin V12 Vantage 47

Jednostka generuje aż 700 koni mechanicznych przy 6500 obr/min oraz 753 Nm momentu obrotowego już przy 1800 obr/min. Cały napęd przenoszony jest na tylną oś za pomocą 8-biegowej skrzyni ZF.

Premierowo Aston Martin V12 Vantage 48

Jednak pomimo zastosowania tak ciężkiej jednostki jaką jest 12-cylindrowy silnik, marce Aston Martin udało się zejść z wagą. Aston Martin V12 Vantage waży zaledwie 1795 kilogramów. Zasługą tego jest wszechobecne włókno węglowe. Zbudowany z niego jest m.in przedni zderzak, maska, nadkola czy progi, a z tyłu natomiast klapa bagażnika czy zderzak również.

Zabiegi odchudzające by Aston Martin

W Aston Martin V12 Vantage zastosowano nowy układ wydechowy ze stali nierdzewnej z podwójnie umieszczonymi końcówkami oraz lekki akumulator. Sam taki zabieg nie tylko pozwolił na w pełni wyeksponowanie ryczącej V12 ale również odjął 7.2 kilograma.

Kolejno w standardzie znajdziemy hamulce węglowo-ceramiczne z tarczami o średnicy 410 milimetrów z 6 tłoczkowymi zaciskami z przodu oraz 360 milimetrowe tarcze z tyłu z 4 tłoczkowymi zaciskami. To natomiast „usunęło” aż 23 kilogramów. Co ciekawe, producent tych hamulców zarzeka się że są w stanie wytrzymać temperatury dochodzące do 800 stopni Celsjusza.

Sam nowy wzór 21-calowych felg z oponami Michelin Pilot 4S to kolejne 8 kilogramów. Sama opona to 275/35 R21 z przodu i aż 315/30 R21 z tyłu. Co ciekawe, wydłużony został rozstaw kół o 40 milimetrów dla lepszego zachowania na torze.

Premierowo Aston Martin V12 Vantage 49 Premierowo Aston Martin V12 Vantage 50 Premierowo Aston Martin V12 Vantage 51 Premierowo Aston Martin V12 Vantage 52

Aerodynamika w Aston Martin V12 Vantage też gra pierwsze skrzypce

To nie jest ten sam Vantage co wcześniej. Aston Martin nastawił nowy model na jeszcze bardziej hardcorowy styl jazdy. A ku temu przeprojektowano aerodynamikę auta w celu zwiększenie sił docisku. Przy maksymalnej prędkości jest to aż 204 kilogramów. To pozwala się rozpędzić auto do prędkości rzędu 322 km/h a sprint 0-100 km/h zajmuje 3.5 sekundy.

Zawieszenie również nie pozostało takie samo. Aktywne zawieszenie jest całkowicie zmienione co pozwoliło na uzyskanie o 50% wyższej sztywności z przodu i 40% z tyłu.

Dla wybrednych znajdzie się parę akcesoriów, jak dedykowany zestaw bagażowy dla 4 osób czy pokrowiec oraz ładowarka dla akumulatora.

Premierowo Aston Martin V12 Vantage 53 Premierowo Aston Martin V12 Vantage 54 Premierowo Aston Martin V12 Vantage 55 Premierowo Aston Martin V12 Vantage 56

Aston Martin V12 Vantage

Niestety, samochód jest już całkowicie wyprzedany. Liczba egzemplarzy zamknie się w ilości 333 sztuk, które do klientów mają zacząć trafiać już w drugim kwartale tego roku. Chcieliście jednego? Przykro nam, już za późno, wszystkie dawno sprzedane.