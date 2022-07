Czasy, kiedy smartfony charakteryzowały się kompaktowymi rozmiarami, już dawno minęły. Obecnie mamy bardzo mało przedstawicieli tego gatunku, a jeden z nich właśnie zaprezentował – Asus ZenFone 9 właśnie zadebiutował na rynku!

Asus ZenFone 9 oficjalnie. Jeden z najmniejszych flagowców na rynku!

Swego czasu Apple zaprezentowało iPhone Mini i miało nadzieje, że model ten zawojuje rynek. Przecież nie raz pojawiały się głosy, że obecne smartfony są za duże. Niestety „mini” nie okazał się sukcesem, a Apple zdecydowało się zastąpić ten model wersją Max, która zadebiutuje wraz z iPhone 14. Asus wierzy, że w przypadku ich modelu ZenFone 9 będzie inaczej i kompaktowe rozmiary spodobają się konsumentom.

Asus ZenFone 9 oficjalnie zadebiutował na rynku i śmiało można powiedzieć, że jest przedstawicielem wymierającego gatunku smartfonów. Urządzenie jest kompaktowe, ponieważ jego rozmiary to 146,6 x 68,2 x 9,5 mm przy wadze 165 g. Ramę wykonano z aluminium, natomiast do stworzenia tyłu wykorzystano materiał polimerowy, który trudniej zarysować. Takie wartości sprawiają, że jest to jeden z najmniejszych flagowców dostępnych na rynku. Czy rynek go przyjmie?

Asus ZenFone 9 oficjalnie zaprezentowany! Model dla miłośników kompaktowych rozmiarów!

Co zaoferuje ten kompaktowy smartfon?

Może pod względem rozmiarów Asus ZenFone 9 nie jest wielki, jednak jest topowym flagowcem. Urządzenie zostało wyposażone w procesor Snapdragon 8+ Gen 1. Producent postanowił wykorzystać tutaj dużą komorę parową, która ma dbać o odpowiednią temperaturę SoC. Model będzie dostępny w trzech wersjach: 8/128 GB, 8/256 GB i 16/256 GB. Wszystkie modele posiadają pamięć RAM LPDDR5 i pamięć UFS 3.1. Urządzenie będzie pracowało na systemie Android 12.

Ekran modelu Asus ZenFone 9 ma 5,9-cala i jest to OLED o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli. Wyświetlacz obsługuje HDR10+, ma częstotliwość odświeżania 120 Hz i próbkowanie dotykowe na poziomie 240 Hz. Jasność ekranu to aż 1100 nitów! Nie zapomniano o trybie Always On Display. W tym przypadku czytnik linii papilarnych znajdziemy na boku smartfona i możemy go wykorzystać jako inteligentny przycisk. Urządzenie zostało wyposażone w dwa głośniki ze wzmacniaczami Qualcomm Aqstic. Znajdziemy tutaj także złącze słuchawkowe 3,5 mm i obsługę kodeków Aptx HD, Adaptive, LDAC i AAC.

Asus ZenFone 9 oficjalnie zaprezentowany! Model dla miłośników kompaktowych rozmiarów!

Asus ZenFone 9 posiada aparaty wyposażone w trzy sensory. Główny aparat ma 50 Mpix i matrycę IMX766. Obiektyw posiada hybrydowy stabilizator gimbala. Nie znajdziemy tutaj teleobiektywu, jednak sensor tutaj wykorzystany pozwoli na 2-krotny bezstratny zoom. Drugi obiektyw to moduł szerokokątny 113° i ma rozdzielczość 12 Mpix (sensor IMX363). W jego przypadku możemy liczyć na autofokus. Z przodu znajdziemy również kamerę 12-megapikselową (IMX663). Smartfon może nagrywać w rozdzielczości 8K w 24 kl./s z EIS i 4K przy 60 kl./s z EIS.

Bateria? Asus ZoneFone 9 posiada akumulator o pojemności 4300 mAh i obsługuje szybkie ładowanie HyperCharge o mocy 30W. Warto również wspomnieć o trybie Game Genie znaną z modelów ASUS ROG. Wersja 8/128 GB w Polsce została wyceniona na 3799 PLN. Wysyłka rozpocznie się 18 sierpnia. Smartfona w przedsprzedaży można dostać w pakiecie z Chromebookiem za złotówkę!

Źródło: Asus