Austria Wiedeń vs Lech Poznań. Gdzie oglądać mecz na żywo?

Już dziś Lech Poznań będzie mógł przybliżyć się do awansu do kolejnej rundy Ligi Konferencji Europy. Drużyna z Poznania zmierzy się na wyjeździe z drużyną ze stolicy Austrii. Gdzie oglądać spotkanie Austria Wiedeń vs Lech Poznań? O której początek spotkania?

Czy Lechowi uda się wykonać wielki krok do awansu?

Pierwszy pojedynek obu drużyn zakończył się fantastycznym wynikiem dla poznańskiego Lecha. Pierwsza połowa nie zachwycała poziomem piłkarskim. W 28. minucie na listę strzelców wpisał się Ishak, a już minutę później Braunoder wyrównał stan spotkania na Bułgarskiej.

Lech jest blisko awansu do fazy pucharowej Ligi Konferencji Europy.

Prawdziwe strzelanie rozpoczęło się w drugiej połowie, którą całkowicie zdominował Lech Poznań. Polska drużyna zaczęła wykorzystywać swoje okazje i ostatecznie to spotkanie wygrała 4 do 1. Kibice polskiej piłki nożnej nie mieliby nic przeciwko, gdyby podobnym wynikiem skończył się dzisiejszy pojedynek obu drużyn. Gdzie oglądać mecz Austria Wiedeń vs Lech Poznań?

Gdzie oglądać mecz Austria Wiedeń vs Lech Poznań?

Pojedynek Austria Wiedeń vs Lech Poznań może mocno przybliżyć poznańską drużynę do awansu do fazy pucharowej Ligi Konferencji Europy. Obecnie drużyna prowadzona przez Johna van den Brooma plasuje się na drugiej pozycji w grupie C z dorobkiem 5 punktów. Na trzecim miejscu z trzema punktami znajduje się Hapoel Beer Szewa, który dziś gra z Villarrealem.

Czy Lechowi uda się wygrać w Wiedniu? Fot. Lech Poznań @Twitter

Jeśli Hapoel przegra, a Lech wygra, to poznaniacy zapewnią sobie awans do kolejnej rundy. Gdzie więc oglądać mecz Austria Wiedeń vs Lech Poznań? Spotkanie rozpocznie się o godzinie 18:45 i będzie transmitowane w serwisie ViaPlay.

Źródło: opr. wł./Twitter @LechPoznan/ViaPlay