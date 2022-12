Autostrada A4 budzi mieszane uczucia wśród kierowców. Jedno jest pewne – większość z nich jest negatywnie nastawiona do tej drogi. Nic w tym dziwnego. Koszt przejazdu na odcinku Kraków – Katowice jest bardzo drogi, a im dalej w stronę Wrocławia, tym gorzej. Częste roboty drogowe, korki – tak naprawdę żadna to autostrada. Prędzej żółwiostrada. Co ciekawe, pojawia się pomysł, aby autostrada A4 była darmowa. Ale, jak to?

W sierpniu bieżącego roku pisałem już o tym, że A4 będzie darmowa. Co ciekawe, plany te nie poszły w odstawkę, a znów wraca ten temat. Mało tego, nie są to plotki, a prawdziwe informacje. Jak informuje portal wrc.net.pl, Minister Infrastruktury po raz kolejny zasugerował, że są plany, by po zakończeniu koncesji przez firmę obecnie zarządzającą drogą A4, przejąć ją przez GDDKiA, przez co połączenie Śląska z Małopolską stałoby się darmowe. Aby nie było zbyt kolorowo, mówimy o 2027, dlatego też musimy poczekać jeszcze kilka dobrych lat, by faktycznie autostrada A4 stała się darmowa. O ile dojdzie do takiej sytuacji, rzecz jasna.

Autostrada A4 będzie darmowa? To by było zbyt piękne, ale może być prawdziwe!

Jeśli faktycznie dojdzie do tego, że A4 będzie przejęta przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, oraz rzeczywiście okaże się, że popularna „a-czwórka” będzie darmowa, w końcu wielu kierowców odetchnie z ulgą. Dlaczego? Wystarczy zobaczyć ile dziś kosztuje przejazd tą wiecznie zakorkowaną i wiecznie remontowaną drogą. Jeśli jedziecie osobówką, musicie liczyć się z kwotą rzędu 26 zł. Kierowcy pojazdów ciężarowych płacą aż 80 złotych! Nie są to więc małe kwoty. Szczególnie dla kogoś, kto często podróżuje na tej trasie.

Zastanawiam się jednak, czy faktycznie „dożyjemy czasów”, gdzie A4 będzie darmowa. Dlaczego? Fakt, od Rzeszowa, a raczej od granicy z Ukrainą, droga ta aż do Balic (Kraków) jest drogą bezpłatną. Natomiast przecież po przejeździe płatnym odcinkiem, znów płacimy, tym razem rządowi, z wykorzystaniem technologii e-Toll. Rezygnacja z opłaty za A4 oznaczałaby, że przecież rząd musiałby zapewne zlikwidować winiety na całej autostradzie. Dobrze myślę?

Źródło zdjęcia: GDDKiA.