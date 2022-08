W końcu jakieś dobre wiadomości. Jeśli dobrze wnioskuję, autostrada A4 Kraków – Katowice będzie darmowa dla osobówek, aczkolwiek najbardziej realna jest kwota, która ma wynosić 5,60 zł. To i tak rewelacyjny news, mając na uwadze to, że dziś płacimy 26 zł za odcinek Wrocław – Gliwice, gdyż należy uiścić opłatę wynoszącą 13 zł na każdej z bramek.

Obecnie „a-czwórka” to jeden z najbardziej znienawidzonych odcinków autostrad w Polsce. Nie dość, że drogo, to jeszcze wiecznie w remoncie – tak właśnie wygląda wspomniana droga. Jakby tego było mało, cena za przejechanie jednego odcinka wzrosła i dziś kierowcy muszą płacić 13 zł. Na szczęście coraz częściej mówi się o tym, że państwo przejmie koncesję by „odciążyć” nas pod względem kosztów.

Autostrada A4 Kraków – Katowice darmowa już niebawem?

Autostrada A4 Kraków – Katowice za darmo dla osobówek?

To tylko jeden pomysł, aczkolwiek bardzo ciekawy. Mowa o odciążeniu dróg Dąbrowa Górnicza – Olkusz – Kraków. Kto wie, może faktycznie tak się stanie. Tak czy inaczej, w 2027 roku wygasa koncesja i co lepsze, Ministerstwo Infrastruktury sugeruje, że nie będzie ona przedłużana. W związku z tym koszt przejechania każdego kilometra miałby wynosić 10 groszy, a to oznacza, ze kierowcy zapłaciliby zaledwie 5,60 zł zamiast 26, które dziś wydajemy na tym odcinku.

Byłaby to świetna wiadomość, ponieważ wszyscy dobrze wiemy, że obecnie A4 jest nie dość, że droga, to jeszcze „wiecznie” remontowana, co negatywnie wpływa na czas, jaki poświęcamy by pokonać ten odcinek.

