Awaria T-Mobile 2023. Użytkownicy mają problem z Internetem!

Coraz większe oburzenie panuje wśród klientów popularnego operatora. Awaria T-Mobile 2023 dotyczy głównie Internetu. Użytkownicy nie mogą połączyć się z siecią.

Problem z Internetem w T-Mobile dotyczy wielu rejonów naszego kraju. Co gorsze, niektórzy użytkownicy skarżą się na awarię, która trwa już kilka dni. Można to zaobserwować za pośrednictwem portalu Downdetector, na którym można opublikować dane dotyczące awarii. Jak już wspomniałem, aż 60% zgłoszeń ma związek z Internetem mobilnym. Przykładowo, osoby łączące się w Kujawsko-Pomorskim z nadajnikiem Trzeciewiec już od dwóch dni skarżą się na ping dochodzący nawet do kosmicznych wartości na poziomie 3313 opóźnienia. Jak widać, awaria T-Mobile jest coraz poważniejsza. Szczególnie po godzinie 17:00 dziś, 06.02.2023 zauważamy coraz większą liczbę raportów.

Awaria T-Mobile 2023. Użytkownicy nie mają Internetu mobilnego!

Przeglądając profile w mediach społecznościowych można zauważyć, że wielu użytkowników informuje o tym, że nie działa internet T-Mobile. Fakt, przedsiębiorstwo wie już o usterce i technicy pracują nad naprawą awarii, jednak nie wiadomo kiedy zacznie działać internet T-Mobile. Patrząc na to, że problem pojawił się kilka dni temu, istnieje obawa, że nie prędko użytkownicy znów będą mogli korzystać z dostępu do sieci.

Nie działa internet T-Mobile. Kiedy zostanie naprawiona usterka?

Obecnie prowadzone są prace, które mają na celu naprawić szybko usterki. Przedsiębiorstwo nie wydało żadnego oficjalnego komunikatu dotyczącego awarii internetu w T-Mobile. Dlaczego? Tego nie wiadomo. Pewne jest natomiast to, że problem dotyczy wielu mieszkańców całego kraju. Jeśli Wy również macie problem z internetem T-Mobile dajcie znać w komentarzach.

Kto wie, być może ma to związek z tym, że T-Mobile wyłącza sieć 3G. Nie jestem jednak tego pewny, dlatego pozostaje nam wszystkim tylko czekać na pozytywne i przede wszystkim sprawne zlikwidowanie usterki.

Analizując witrynę Downdetector można zauważyć, że coraz więcej osób boryka się z brakiem dostępu do Internetu za pośrednictwem internetu mobilnego w T-Mobile. To może oznaczać, że faktycznie sieć uległa awarii. Zadzwoniłem na infolinię i tuż po połączeniu z biurem obsługi pojawił się komunikat dotyczący przeciążenia sieci. Najwidoczniej technicy cały czas pracują nad rozwiązaniem tego problemu.

Przeglądając media społecznościowe T-Mobile można zauważyć, że faktycznie operator już wie o problemie. Wystarczy sprawdzić odpowiedź, jaką wysyła do niezadowolonych klientów: “Obecnie mogą występować przejściowe utrudnienia. Nasi technicy pracują nad jak najszybszym zakończeniem prac serwisowych. Przepraszamy za niedogodności.” Analizując Downdetector można zaobserwować spadek zgłoszeń dotyczących problemu z Internetem w T-Mobile. Czyżby usterka została zlikwidowana?