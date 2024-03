Ten telefon nie ma dostępu do Internetu. To jego duży atut!

Jak to możliwe, że w dzisiejszych czasach telefon nie ma dostępu do Internetu. A jednak, Bemi TOK jest pozbawiony tej funkcji i uwierzcie mi, za chwile sami przekonacie się o tym, że faktycznie jest to bardzo rozsądne posunięcie.

Zacznijmy od tego, że jest to telefon komórkowy przeznaczony do najmłodszych użytkowników. Fakt, wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że najlepiej by było, aby dzieci nie korzystały z elektroniki, jednak z drugiej strony, telefon to bardzo przydatna rzecz – w każdej chwili możemy zadzwonić do naszej pociechy. Z resztą, badania UKE mówią jasno – co dziesiąte dziecko korzystało z telefonu już w wieku 5 – 6 lat. Dlatego też jeśli już mamy udostępnić najmłodszym tego typu sprzęt, lepiej by był on odpowiednio przygotowany. Tak jak wspomniany Bemi TOK.

Zamiast dostępu do sieci, Bemi TOK został wyposażony w aplikacje edukacyjne oraz gry, które są odpowiednie dla dzieci. Mowa między innymi oprogramowanie do nauki angielskiego. Oprócz tego ten model został wyposażony w podwójny aparat (podstawowy, 0.3 mpx) z funkcją nagrywania wideo, odtwarzacz multimediów, kalkulator, dyktafon, budzik, a nawet krokomierz. Jest to więc podstawowe narzędzie do komunikacji. Raczej nie muszę nikomu wyjaśniać jak ważna jest dla rodzica wiedza na temat tego, co jego dziecko robi w danym momencie, z kim jest i gdzie przebywa.

Oto Bemi TOK. Ten telefon nie ma dostępu do Internetu. Ale to jego zaleta, a nie wada.

Bemi TOK. Co to za telefon?

Lubię kwestie techniczne, szczególnie mam na myśli nowe technologie. Dlatego też przeanalizujmy, co ma do zaoferowania ten telefon dla dzieci. Przede wszystkim jest on dostępny w trzech różnych kolorach: niebieskim, różowym oraz fioletowym. Warto również wspomnieć o tym, że ma wbudowaną pamięć o pojemności 8 GB. Dużym plusem jest zastosowanie gniazda jack 3,5 mm do podłączenia słuchawek. Bateria, całkiem skromna – 750 mAh. Do tego mały, 2,8-calowy ekran dotykowy oferujący rozdzielczość 280 x 320 pikseli. Telefon ładujemy za pomocą portu USB typu C.

Specyfikacja techniczna Bemi TOK