Benfica vs Club Brugge to drugi mecz rewanżowy w ramach 1/8 Ligi Mistrzów, który został zaplanowany na dziś. W pierwszym spotkaniu triumf odniosła portugalska drużyna, która pokonała Belgów na wyjeździe 2:0. Czy klub z Brugii zdoła odrobić straty na wyjeździe? Gdzie oglądać ten mecz?

Czy Brugia da radę odrobić straty?

Przed belgijską drużyną stoi bardzo duże wyzwanie i wydaje się, że jest to zadanie, które będzie praktycznie nie do wykonania. Pierwsze spotkanie pomiędzy Benficą Lizbona a Club Brugge zakończyło się dwubramkowym zwycięstwem portugalskiej drużyny. Niestety dla kibiców klubu z Belgii mecz ten odbywał się na ich stadionie, wiec do Portugalii Brugia będzie jechać ze stratą dwóch bramek.

Benfica vs Club Brugge – gdzie oglądać mecz? Źródło: Twitter @SLBenfica

Przeczytaj także: Chelsea vs Borussia Dortmund. Gdzie oglądać mecz?

Benfica jest w bardzo dobrej formie i w ostatnich pięciu spotkaniach w lidze portugalskiej wygrała wszystkie pięć meczów i obecnie lideruje w Liga Portugal Bwin z przewagą ośmiu punktów nad drugim FC Porto. Z kolei Club Brugge w lidze nie idzie zbyt dobrze. Ostatnie pięć spotkań to tylko jedno zwycięstwo, jedna porażka i trzy remisy. Obecnie drużyna z Brugii zajmuje 4. miejsce w Pro League.

Gdzie oglądać mecz Benfica vs Club Brugge?

Benfica Lizbona jest zdecydowanym faworytem tego spotkania i to nie tylko przez to, że gra na swoim stadionie, ale również przez to, że prezentuje wysoki i równy poziom w ostatnich spotkaniach ligowych. Przed Club Brugge stoi więc bardzo trudne wyzwanie, ale w futbolu widzieliśmy wielkie powroty i kibicom belgijskiego klubu marzy się właśnie taki scenariusz!

Gdzie oglądać transmisję meczu Benfica vs Club Brugge? Mecz będzie pokazywany na kanale Polsat Sport Premium 2 oraz na platformie Polsat Box Go. Początek pojedynku o awans do 1/4 finału Ligi Mistrzów pomiędzy portugalską a belgijską drużyną rozpocznie się o 21:00.

Gdzie oglądać mecz Benfica vs Club Brugge?

Źródło: Opr. wł./Zdjęcia: Twitter