Chelsea vs Borussia Dortmund. Gdzie oglądać mecz?

Już dziś meczem Chelsea vs Borussia Dortmund rozpoczynamy serię meczów rewanżowych w ramach 1/8 finału Ligi Mistrzów. W pierwszym spotkaniu pomiędzy tymi dwoma ekipami lepsza okazała się niemiecka drużyna. Czy The Blues zdołają wygrać na swoim stadionie i awansować dalej? Gdzie oglądać ten pojedynek?

Czy Chelsea odrobi straty i obroni swoją twierdzę?

Obecny sezon dla Chelsea Londyn nie jest zbyt dobry. Drużyna ze Stamford Bridge w Premier League plasuje się dopiero 10. miejscu i jeśli tak dalej pójdzie, to w przyszłym sezonie The Blues nie awansują nawet do Ligi Konferencji Europy. Krajowe rozgrywki pucharowe również nie poszły po myśli drużyny z Londynu. Dlatego też rewanżowe spotkanie z Borussią Dortmund jest dla kibiców Chelsea bardzo ważne.

Chelsea przegrała pierwsze spotkanie na Signal Iduna Park. Czy zdoła odrobić straty i awansować dalej? Źródło: Chelsea FC @Twitter

Przeczytaj także: Dokąd zmierza świat? Alaba wyzywany przez rasistów, bo wybrał Messiego

Pojedynek ten z pewnością nie będzie łatwy, ponieważ w pierwszym spotkaniu to właśnie niemiecka drużyna odniosła zwycięstwo. Skład prowadzony przez Grahama Pottera nie ma wielkiej straty do odrobienia, ponieważ mecz na Signal Iduna Park zakończył się wynikiem 1:0 dla gospodarzy. Pozytywną informacją jest to, że rewanż będzie rozgrywany na Stamford Bridge. Borussia jest jednak “w gazie” i wygrała pięć ze swoich ostatnich pojedynków.

Gdzie oglądać mecz Chelsea vs Borussia Dortmund?

Chelsea jest w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ drużyna nie gra zbyt dobrej piłki i kibice nie są zbyt optymistycznie nastawieni na przyszłość. W ostatnich pięciu spotkaniach ligowych The Blues wygrali tylko dwa pojedynki, odnieśli jedną porażkę i zanotowali dwa remisy. W roli faworytów, pomimo gry na wyjeździe, stawiana jest drużyna z Zagłębia Ruhry. Kto okaże się lepszy w meczu Chelsea vs Borussia Dortmund?

Gdzie oglądać pojedynek Chelsea vs Borussia Dortmund? Spotkanie rozpocznie się o 21:00 i będzie transmitowane na kanale Polsat Sport Premium 1 oraz na platformie Polsat Box Go.

Gdzie oglądać mecz Chelsea vs Borussia Dortmund?

Źródło: opr. wł./Zdjęcia: #1