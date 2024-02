BERSHKA x Jamie Reid. To będziesz nosić w lecie 2024

BERSHKA x Jamie Reid TRENDS GUIDE SS 2024 to innowacyjna kampania stworzona we współpracy z cenionym dyrektorem kreatywnym, Jamiem Reidem. Aktualne trendy podkreślają, że moda to nie tylko kwestia tego, co nosimy, ale jak nosimy. Styl to nie tylko wybór ubrań, to także wyraz naszego nastroju.

BERSHKA x Jamie Reid. Stylowy początek

Zespół ekspertów BERSHKA, opierając się na analizie stylizacji z największą liczbą odsłon na TikToku, pokazach mody i popularnych outfitach stylu street, wyłonił kluczowe trendy na sezon wiosna/lato 2024. Te inspiracje zostały uwiecznione w edytoriale, który będzie kierować modą przez cały sezon.

Kampania ta to także inauguracja rocznej współpracy z Jamiem Reidem, uznawanym za jednego z najważniejszych dyrektorów kreatywnych i projektantów w branży modowej. Reid to ceniony dyrektor kreatywny i projektant graficzny z Londynu, związany z najważniejszymi wydarzeniami w świecie mody. Jego wieloletnie doświadczenie obejmuje pracę dla takich magazynów jak Dazed, Arena Homme+ i POP, a współpraca z markami takimi jak Saint Laurent czy Versace oraz z uznanymi fotografami sprawiła, że stał się kluczową postacią w świecie mody.

Teraz zajmie się on tworzeniem kolekcji marki BERSHKA na sezon wiosna/lato 2024.

Trendy na wiosnę/lato 2024:

COQUETTE i BLOKETTE

Kokardki, koronka i pastelowe kolory – estetyka uwielbiana przez Pokolenie Z, inspirowana filmem “Maria Antonina” (2010) w reżyserii Sofii Coppoli, powraca, tworząc nową definicję hiperkobiecości.

Mikrotrendy z TikToka łączą się z kluczowym nurtem, gdzie elementy bloke core i coquette współgrają ze sobą idealnie. W tym stylu połączenie koszulek sportowych z minispódnicami, czy bomberek z sukienkami i mokasyn ze skarpetkami to kwintesencja stylu BLOKETTE.

Style COQUETTE i BLOKETTE Fot. mat. prasowy

OFFICE CORE

Spotkanie stylizacji Gisele Bündchen z “Diabeł ubiera się u Prady” (2006) i Charlotte York z “Seksu w wielkim mieście” (1998). Ołówkowe spódnice i eleganckie bermudy z topami, t-shirtami i sportowymi detalami.

Styl OFFICE CORE Fot. mat. prasowy

WORKWEAR

Moda utylitarna w stylu y2k, niosąca przesłanie ciałopozytywności i promująca płynność płci, nadal zdobywa uznanie młodych pokoleń.

BERSHKA x Jamie Reid – styl WORKWEAR. Fot. mat. prasowy

BLOKE CORE

Unikalny “mood”, łączący koszulki piłkarskie z eleganckimi spodniami nawet w nie-sportowych okolicznościach.

Styl BLOKE CORE. Fot. mat. prasowy

WASHED & GRUNGE

Powrót grunge’u w nowej formie, łącząc slim fit z oversize, a intensywny efekt sprania dżinsów staje się kluczowym elementem stylizacji.

BERSHKA x Jamie Reid – styl WASHERD & GRUNGE. Fot. mat. prasowy

PREPPY

Styl preppy z nutą postironii, łączący krawiectwo i arystokratyczny styl z elementami streetwearu.

BERSHKA x Jamie Reid – styl PREPPY. Fot. mat. prasowy

WESTERN AMERICANA

Nowa interpretacja stylu kowbojskiego, nierozerwalnie związana z estetyką hip-hopową, szykuje się na głośny powrót.

BERSHKA x Jamie Reid – styl WESTERN AMERICA. Fot. mat. prasowy

Źródło: opr. wł./info. prasowa