Bezemisyjny transportowiec wkrótce wypłynie na szerokie wody!

Ochrona środowiska jest niezwykle ważna, a Norwedzy to potwierdzają. Po pół roku poszukiwań odpowiedniego projektu statku transportowego o zerowej emisji, w końcu udało się wybrać ten odpowiedni. Statek „With Orca” – Powered by Nature ma zacząć żeglować do końca 2024 roku.

Pierwszy bezemisyjny transportowiec na międzynarodowych wodach

HeidelbergCement Norway i Felleskjøpet AGRI przez ostatnie 6 miesięcy szukały odpowiedniego projektu, który pozwoli wdrożyć w życie plan budowy pierwszego bezemisyjnego transportowca. Po pół roku poszukiwań i przeglądnięciu 38 projektów, wybrano ten jedyny. Kontrakt na budowę i eksploatację pierwszego na świecie statku tego typu przypadł firmie Egil Ulvan Rederi. Koncepcyjny projekt powstał przy współpracy z Norwegian Ship Design – TNSDC, która na co dzień zajmuje się projektowaniem statków.

„With Orca” – Powered by Nature na wody wypłynie do końca 2024 roku

Pierwszy na świecie bezemisyjny statek nosi nazwę „With Orca” – Powered by Nature i jak można było się spodziewać, większość energii potrzebnej do pracy pozyskuje z natury. Statek będzie wyposażony w dwa rotory, działające analogicznie do żagli. Energia wiatrowa będzie naturalnym dodatkiem do pracy silnika spalinowego napędzanego wodorem. Specjalne dodatki w sprężonej postaci będą odpowiedzialne za zwiększenie wydajności silnika wodorowego.



With Orca – Powered by Nature będzie pierwszym ekologicznym transportowcem na świecie.

Jak opisuje projekt, statek będzie samowyładowczym masowcem, którego długość będzie wynosiła około 88 metrów. Nośność ekologicznego transportowca morskiego będzie wynosić około 5500 ton. Ekologiczny statek za sprawą specjalnie zaprojektowanego kadłuba i zapobiegającemu dryfowaniu kila ma zwiększyć wydajność energetyczną konstrukcji.