Miłośnicy muzyki w ruchu mają powód do radości, bowiem na polski rynek wchodzą najnowsze bezprzewodowe słuchawki douszne true wireless od legendarnego niemieckiego producenta audio, Beyerdynamic. Modele AMIRON 100 i AMIRON 300 to połączenie najwyższej klasy brzmienia z wygodą użytkowania i zaawansowanymi technologiami, które czynią codzienne słuchanie muzyki jeszcze bardziej wyjątkowym doświadczeniem.

Beyerdynamic wprowadza nowe słuchawki. Są to modele AMIRON 100 i AMIRON 300.

Wprowadzenie AMIRON 100 i 300 to nie tylko kolejny krok marki w kierunku nowoczesnych rozwiązań konsumenckich – to również ważny punkt w obchodach 100-lecia firmy, która od dekad jest synonimem studyjnej jakości dźwięku.

Muzyczne DNA w kompaktowej formie

Nowe słuchawki AMIRON to pierwsze douszne modele true wireless dostępne w Polsce w ofercie konsumenckiej Beyerdynamic. Oba modele łączą w sobie precyzję i brzmienie, z którego marka słynie w świecie profesjonalnych muzyków, z wygodą użytkowania idealną na co dzień – w pracy, podróży czy podczas treningu.

AMIRON 100 i 300 zostały wyposażone w potężne 10-milimetrowe przetworniki, nowoczesne kodeki (SBC, AAC, LC3 w AMIRON 100 i dodatkowo LDAC w AMIRON 300) oraz aktywne tłumienie szumów (ANC), które pozwala odciąć się od miejskiego hałasu i zanurzyć w czystym, dynamicznym dźwięku. Potrzebujesz kontaktu z otoczeniem? Tryb Transparency umożliwia wyraźne słyszenie dźwięków z zewnątrz bez zdejmowania słuchawek.

Beyerdynamic wprowadza nowe słuchawki. Są to modele AMIRON 100 i AMIRON 300.

Słuchawki AMIRON 100 i 300 gwarantują komfort, który trwa godzinami

Jednym z najmocniejszych atutów nowych modeli jest ultralekka i ergonomiczna konstrukcja – AMIRON 100 waży zaledwie 4,15 g, a AMIRON 300 – 4,4 g. Dzięki pięciu rozmiarom silikonowych wkładek dousznych (XS-XL), każdy użytkownik może dopasować je idealnie do swoich potrzeb. Lekkość i wygoda idą tu w parze z trwałością – słuchawki są odporne na pył i wodę (IP54), co czyni je świetnym towarzyszem nie tylko w mieście, ale i podczas aktywności na świeżym powietrzu.

Beyerdynamic wprowadza nowe słuchawki. Są to modele AMIRON 100 i AMIRON 300.

Długi czas pracy na baterii

Nie musisz martwić się o ładowanie. AMIRON 100 oferują do 8 godzin odtwarzania muzyki, a z etui – aż 27 godzin. Co więcej, zaledwie 15 minut ładowania daje aż 3 godziny działania. AMIRON 300 działają jeszcze dłużej – do 10 godzin bez przerwy i aż 38 godzin z etui ładującym, które obsługuje technologię bezprzewodowego ładowania QI. Funkcja szybkiego ładowania pozwala odzyskać 2 godziny działania w 10 minut.

Słuchawki marki Beyerdynamic to nowoczesność i technologia w jednym

Oba modele obsługują Bluetooth 5.3 z funkcją Multipoint, co oznacza, że możesz jednocześnie połączyć słuchawki z dwoma urządzeniami – np. smartfonem i laptopem. Dodatkowo, funkcja automatycznego odtwarzania/wstrzymywania sprawia, że muzyka zatrzymuje się, gdy wyjmiesz słuchawkę, i wraca, gdy ją włożysz.

Sześć mikrofonów z redukcją hałasu gwarantuje niesamowitą jakość rozmów – nawet w zatłoczonym autobusie czy na ruchliwej ulicy. A wszystko to wspierane przez asystentów głosowych – Siri i Asystenta Google, z którymi słuchawki współpracują bezproblemowo.

Beyerdynamic wprowadza nowe słuchawki. Są to modele AMIRON 100 i AMIRON 300.

Personalizacja z aplikacją Beyerdynamic

Dzięki dedykowanej aplikacji mobilnej, słuchawki AMIRON można dostosować do własnych preferencji. Ustawienia dźwięku, profile użytkownika, aktualizacje oprogramowania – to wszystko w zasięgu kilku kliknięć.

Dostępność słuchawek Beyerdynamic AMIRON, ich kolory i ceny

Słuchawki są już dostępne w sprzedaży w Polsce. Oba modele oferowane są w dwóch kolorach: czarnym i kremowym.

AMIRON 100 – cena: 779 PLN

– cena: AMIRON 300 – cena: 1099 PLN

To wyjątkowa propozycja zarówno dla wymagających melomanów, jak i tych, którzy dopiero odkrywają świat audio z wyższej półki. Dzięki słuchawkom AMIRON każdy moment może zabrzmieć lepiej. Jeśli chcesz sprawdzić je lepiej, odwiedź ten link. Zostaniesz przekierowany do strony elektromarketów Media Expert. Będziesz tam mógł zamówić słuchawki, bądź sprawdzić ich dokładną specyfikację.

Beyerdynamic wprowadza nowe słuchawki. Są to modele AMIRON 100 i AMIRON 300.

Sprawdź również co oferuje nowy soundbar Teufel CINEBAR 11.