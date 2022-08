Biedronka otwiera sklepy w każdą niedzielę od 7 sierpnia!

Jeśli to prawda, już 7 sierpnia Biedronka ma zamiar otworzyć „testowo” kilkaset swoich sklepów. Czy to oznacza, że Jeronimo Martins udało się pominąć przepisy zakazujące handlu w niedzielę?

Warto zaznaczyć, że są to nieoficjalne informacje i sieć nie wydała oświadczenia w tej sprawie. Tak czy inaczej, nie jest to pierwsza plotka na ten temat. Pisał o tym portal WirtualneMedia miesiąc temu. Może to być prawda, bowiem działają już sklepy, które „udają” między innymi biblioteki. Biedronka miałaby być placówką medyczną. Z jednej strony szkoda, że firmy muszą kombinować i szukać luk w prawie by móc handlować w niedzielę. Z drugiej jednak widać, że przysłowie „Polak potrafi” nie jest przekoloryzowane.

Analizując artykuły opublikowane na łamach portalu Wirtualne Media, możemy przeczytać, że przewodniczący „Solidarności” w sieci Biedronka, pan Piotr Adamczak sugeruje, że kierownictwo, a także pracownicy otrzymali już informacje na temat otwarcia sklepów w najbliższą niedzielę. To może oznaczać, że faktycznie prawnicy przestudiowali wszystkie możliwe luki i są gotowi na to, by zgodnie z prawem móc otworzyć sklepy w dzień niehandlowy. O co chodzi z placówkami medycznymi? Trudno powiedzieć. Na pewno zostało to dokładnie przeanalizowane i skoro w taki sposób sieć planuje w pewnym stopniu „ominąć prawo”, zapewne sklepy nie będą musiały „przebranżowić się” na szpitale czy przychodnie.

Czy faktycznie informacje udostępnione przez Piotra Adamczaka są potwierdzone i sprawa jest przesądzona? Tak naprawdę nie wiadomo, aczkolwiek być może faktycznie sieć planuje otworzyć w niedzielę, 7 sierpnia bieżącego roku, nawet tak w formie testu, kilkaset swoich sklepów. Warto dodać, że sieć posiada ponad 3200 swoich placówek w Polsce. Jeśli sieci się uda, zapewne pozostałe sklepy takie jak Lidl czy Kaufland również niebawem dołączą do niedzielnego handlu.

