Gala UFC 291 odbędzie się 29 lipca. Nasz rodak, wojownik – Jan Błachowicz poznał rywala. To Alex Pereira. Znane nazwisko, prawda? Nie jest to jednak ten gość z TVP, bo jego na bank Janek zdmuchnąłby z powierzchni ziemi jednym smarkiem. Cieszyński Książę zmierzy się z Brazylijczykiem, dla którego będzie to debiut jeśli chodzi o kategorię półciężką.

Błachowicz poznał rywala UFC 291. To Pereira ale nie z TVP

Z pewnością, po ostatniej walce Jan Błachowicz ma pewien niedosyt. Przypomnę – pięć miesięcy temu zremisował z Magomedem Ankalajewem. A było tak blisko, by został mistrzem świata w wadze półciężkiej. Tak czy inaczej, pasa Błachowicz nie zdobył. Czeka go jednak spore wyzwanie, ponieważ 29 lipca podczas gali UFC 291 będzie sprawdzał swoje możliwości z byłym mistrzem UFC w wadze średniej. Tym razem jednak Błachowicz i Pereira będą walczyli w w kategorii półciężkiej. Warto wspomnieć o tym, że na dziewiętnaście walk w UFC, Jan Błachowicz wygrał aż dwanaście z nich.

Błachowicz poznał rywala UFC 291. To Pereira ale nie z TVP

Jan Błachowicz poznał rywala. Na UFC 291 zmierzy się z Brazylijczykiem

Wydaje mi się, że w nadchodzącej walce, która odbędzie się w Salt Lake City podczas UFC 291 to właśnie nasz rodak ma większe szanse. Dlaczego? Przede wszystkim Alex Pereira ma o wiele mniejsze doświadczenie w MMA. Szczególnie porównując Brazylijczyka do Polaka, gdzie ten pierwszy stoczył dziewięć walk w formule MMA. Pamiętajmy jednak, że Pereira pokonał Israela Adesanyia, któremu zabrał pas mistrzowski w wadze średniej. Tak czy inaczej, w rewanżu Adesanyi szybko pokazał Brazylijczykowi kto rządzi.

Błachowicz poznał rywala UFC 291. To Pereira ale nie z TVP

Podobne zdanie mają również typerzy, którzy sugerują, że to właśnie Jan Błachowicz wygra z Alexem Pereirą podczas UFC 291. Dlaczego? Jest o wiele lepszy w zapasach, a także grapplingu. Wydaje mi się jednak, że zobaczymy sporo walk w stójce. Czy tak będzie? przekonamy się pod koniec lipca bieżącego roku.

Źródło zdjęć: profil Jana Błachowicza na Facebooku. Sprawdź również inne nasze artykuły z kategorii sport.