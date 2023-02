Shell otwiera kolejne stacje! Widać, że branża paliwowa nie narzeka!

W branży paliwowej oczywiście nie ma na co narzekać, bo interes kręci się przez cały rok. Shell, popularna sieć stacji benzynowych ogłosiła, że otwiera nowe stacje w aż 8 województwach. A to tylko początek, bo w tym roku powstanie ich ponad 30!

Shell otwiera nowe stacje

W poprzednim roku jeden z największych graczy w branży paliwowej otworzył 25 nowych stacji w całej Polsce. Co ciekawe, warto zaznaczyć, że osiem z nich zostało otworzone w samym grudniu. To tylko potwierdza, że branża paliwowa ma się naprawdę dobrze.

Fot. info. prasowe

Przeczytaj także: Autopay dostępny dla klientów kart flotowych Shell!

Okazuje się, że to nie koniec, a dopiero początek, ponieważ Shell zaczyna nowy rok z wysokiego “C”. Jak poinformowała firma, w styczniu otworzono już trzy nowe stacje, które znajdują się w Gdyni, Głogowie (woj. wielkopolskie) oraz w Żelachowie (woj. mazowieckie). Co więcej, jedna ze stacji otworzonych w grudniu, a konkretnie ta znajdująca się we Wrześni (woj. wielkopolskie) oferuje tankowanie LNG (skroplony gaz ziemny).

Jeszcze większa ilość stacji w Polsce

Shell, otwierając kolejne nowe stacje, chce zdecydowanie rozszerzyć dostępność swoich punktów w Polsce. Obecnie w naszym kraju znajduje się 456 stacji firmy i zdaje się, że ta liczba będzie rosnąć z miesiąc na miesiąc. Prezes Shell Mobility i Członkini zarządu Shell Polska, Monika Kielak-Łokietek przyznała, że w tym roku w Polsce powstanie 30 nowych stacji.

Widzimy, że cały czas jest miejsce na nowe obiekty w związku z rozwijającą się infrastrukturą. Polska jest dla Shell ważnym rynkiem rozwojowym. Planujemy w tym roku poszerzyć naszą sieć w tym roku o ponad 30 stacji. Nie zapominamy o jakości, która jest naszym wyróżnikiem na rynku: szczególnie kawa i paliwo. Nasz autorski koncept Café z każdym dniem cieszy się coraz większą popularnością, a oferta gastronomiczna w zeszłym roku została wyróżniona złotym Laurem Klienta. Natomiast nasze paliwa FuelSave i V-Power w tym roku po raz 6 z rzędu otrzymały złoty Laur Klienta, co czyni nas liderem na rynku. Słowa uznania należą się całemu zespołowi, który każdego dnia pracuje nad rozwojem sieci i dbaniem o jakość produktów i obsługi.

Na każdej nowootwartej stacji można zatankować paliwo FuelSave, V-Power, AutoGas i AdBlue. Oprócz zatankowania paliwa dostępne są sekcje z produktami spożywczymi, samochodowymi czy z ofertą kawiarnio-gastronomiczną. Co więcej, firma oferuje specjalną promocję we wtorki i czwartki, podczas której paliwa premium dostępne są w cenie podstawowych! We wtorki korzystają osoby tankujące benzynę, a w czwartki olej napędowy!

W tym roku powstanie ponad 30 nowych stacji Shell w Polsce! Fot. Pexels

Źródło i zdjęcia: info. prasowe/ Pexels