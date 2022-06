Burze nad Polską? Sprawdź gdzie mogą wystąpić!

Nadszedł sezon letni, a wraz z nim ponownie wrócił do Polski sezon burz. Z każdym kolejnym latem zdają się być coraz mocniejsze i gwałtowniejsze. Czy można sprawdzić gdzie uderzy? Sprawdź!

Burze i prognozy dla Polski

Lepiej zapobiegać niż leczyć, a w tym wypadku lepiej przewidywać niż borykać się ze skutkami. Zwykłe prognozy pogody mogą nie wystarczyć, dlatego, że często z braku czasu patrzymy jedynie na ikonkę przy prognozowanej pogodzie. Słońce? Świetnie – będzie piękna pogoda. Piorun? No będzie burza – ale co dalej? Burze bywają zarówno słabe i przelotne, nie niosące zbyt dotkliwych skutków, ale potrafią być bardzo destrukcyjne i to przed tymi drugimi powinniśmy się chronić.

@Amol Mande/Pexels

Dokładnymi prognozami cechują się te z portalu obserwatorzy.info. Obejmują one zarówno datę, przewidywaną powierzchnię oraz natężenie burzy. Podziałka od marginalnej siły burzy do nawet ekstremalnej pozwala dużo skuteczniej przygotować się do jej ewentualnych konsekwencji. Może to posłużyć za ekwiwalent lub bardzo użyteczny dodatek do naszej codziennej rutyny sprawdzania prognozy pogody.

Bardzo dobrym narzędziem do bieżącej obserwacji wszelakich burz nad Polską jest burze.dzis.net (które na swojej stronie oferują również obserwatorzy.info). Na stronie można oglądać wszystkie ruchy burzowe obecnie znajdujące się nad krajem. Dzięki aktualizacjom co około 5 minut pozwala to obserwować zarówno intensywność jaki i kierunek burzy.

Dla nieco szerszej skali posłużyć nam może blitzortung.org. Portal ten choć wygląda zgoła bardziej „surowo”, również cechuje się bardzo dokładnym odczytem i dokładnością co do miejsca występowania burzy.

A burz będzie tylko więcej

Wraz z wyższymi temperaturami możemy oczekiwać rosnącej ilości burz i ich dotkliwości. Rosnąć będą zarówno szkody i koszty ich naprawy, ale również ilość koniecznych interwencji straży pożarnej. Sprawdźcie zagrożenie burzowej dla swojej okolicy i dajcie znać w komentarzach jak u Was wygląda sytuacja!