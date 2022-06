Wielu fanów komputerów od amerykańskiego giganta czekało na ten moment. Podczas wczorajszej konferencji premierę miało kilka nowych projektów, a jednym z nich był nowy procesor Apple M2.

Koniec czekania! Druga generacja chipsetu od Apple już tu jest!

Apple mocno namieszało premierą swoich autorskich chipsetów M1. Procesory te biły na głowę komputery Mac, w których zamontowano procesory Intela. Pierwsza generacja chipsetów doczekała się bardziej zaawansowanych wersji jak M1 Pro, M1 Max i M1 Ultra. Wersje te różniły się oczywiście wydajnością. Wszyscy jednak czekali na drugą generację chipsetu amerykańskiego giganta.

Przeczytaj także: Można już uruchomić Doom z poziomu BIOS’u płyt głównych

I jest! W końcu się doczekaliśmy! Apple M2 został oficjalnie zaprezentowany podczas konferencji WWDC, która odbyła się 6 czerwca 2022 roku. Procesor znajdzie się w nowych komputerach MacBook, które notabene również wczoraj zaprezentowana. Co wiemy o drugiej generacji chipsetu?

Apple M2 oficjalnie zapowiedziany! Co zaoferuje?

Firma oficjalnie zapowiedziała procesor Apple M2, który będzie napędzał nowe komputery z serii Mac. Układ ten wykonany został w 5 nm procesie technologicznym TSMC. Producent zapewnia, że nowa generacja procesora jest o 18 proc. szybsza od poprzednika, a w przypadku GPU liczby te wzrastają do 35 proc.! Procesor Apple M2 względem M1 gwarantuje o 50 proc. większą przepustowość pamięci.

Procesor Apple M2 oficjalnie zaprezentowany! 25

Procesor M2 pozwala na dołączenie do 24 GB pamięci LPDDR5. Nowa generacja chipseta zawiera 8 rdzeni: 4x Performance i 4X Efficient, co przenosi się również na zwiększenie rdzeni układu graficznego do 10. Oczywiście to sprawi, że aplikacje, które natywnie wspierają procesor Apple, będą jeszcze wydajniejsze. Co więcej, znajdziemy tutaj także 16-rdzeniowy Neural Engine, który jest w stanie wykonać do 15,8 mld operacji na sekundę.

Modelem, który jako pierwszy zostanie wyposażony w procesor Apple M2, będzie MacBook Air 13,6″.

Źródło: Apple/opr. własne