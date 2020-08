Sponsored Materiał zewnętrzny

Dodatkowy zbiornik paliwa do busa wiąże się z wieloma korzyściami. Jeśli zajmie się nim profesjonalna firma, nie wpływa negatywnie na sprawność auta. Co warto wiedzieć o tej inwestycji?

Pojazdy flotowe powinny być w stu procentach dostosowane do potrzeb przewoźnika. Niestety ich funkcjonalność często okazuje się niewystarczająca. Mimo możliwości technologicznych, właściciele busów rzadko decydują się na ich modyfikacje. Powody mogą być różne. Jednak najczęściej chodzi o obawy związane z legalnością i bezpieczeństwem takich rozwiązań – tak jest między innymi w przypadku zbiorników paliwa.

Te, które montowane są fabrycznie, często okazują zbyt małe jak na potrzeby przewoźników obsługujących długie trasy. To z kolei wiąże się z problemami na etapie planowania trasy, a często też większymi wydatkami wynikającymi z tankowania na zagranicznych, droższych stacjach. Montaż dodatkowego zbiornika paliwa jest tymczasem bezinwazyjny i, jeśli powierzymy go specjalistycznej firmie, bezpieczny dla auta i jego użytkowników.

Dodatkowy zbiornik paliwa – tańsze tankowanie

Chociaż montaż dodatkowych zbiorników paliwa do samochodów ciężarowych, dostawczych i busów wiąże się ze stosunkowo dużymi wydatkami, warto potraktować je jako inwestycję, która właścicielowi floty szybko się zwróci. Oszczędności wynikające z tego kroku będą widoczne zarówno, jeśli firma obsługuje trasy na terenie Unii Europejskiej, jak i dla przewoźników działających na terenie państw takich jak Rosja, Ukraina, Białoruś czy kraje bałkańskie.

W pierwszym przypadku umożliwi zatankowanie większej ilości paliwa w Polsce i tym samym uniknięcie korzystania z usług zachodnich stacji oraz odliczenie VAT. W drugim pozwoli zaś na zakup paliwa za wschodnią granicą – gdzie jest ono tańsze niż w Polsce – i wykorzystanie go w naszym kraju. Powiększone zbiorniki paliwa do busów mogą mieć nawet pojemność 300 litrów. To spora różnica w porównaniu do montowanych fabrycznie baków w popularnych modelach aut dostawczych (np. Renault Master – do 100 litrów, Fiat Ducato – 90 litrów czy Iveco Daily – 75 litrów).

Większy zasięg busa – lepsze planowanie trasy

Na optymalizacji kosztów zalety montażu dodatkowego zbiornika paliwa oczywiście się nie kończą. Pozwalają one rozwiązać kolejny problem związany z pojemnością fabrycznych baków – konieczność dość częstego tankowania w długich trasach. Rzutuje on nie tylko na łatwość planowania trasy, ale też koszty transportu. Zmusza do tankowania na stacjach, z którymi przewoźnik nie współpracuje w ramach programów kartowych. To z kolei oznacza brak możliwości skorzystania z rabatu, odroczonej płatności czy innych udogodnień. Wprowadza też nieporządek w sferę firmowych rozliczeń.

Kolejna zaleta związana z montażem powiększonego zbiornika paliwa to możliwość wytyczenia krótszej trasy i tym samym zmniejszenie zużycia paliwa. Ten atut szczególnie docenimy podczas długich kursów wiodących przez tereny o niskim wskaźniku urbanizacji. Kierowca nie będzie musiał przy planowaniu trasy brać pod uwagę lokalizacji stacji benzynowych. Dzięki temu do celu dotrze szybciej i przy niższych kosztach.

Bezpieczne powiększone zbiorniki paliwa do busów

Jak jednak wygląda kwestia bezpieczeństwa i niezawodności auta? To zależy od producenta zbiorników paliwa. Powierzając samochód doświadczonej, sprawdzonej firmie, nie musimy obawiać się uszkodzeń czy utraty funkcjonalności pojazdu. Taką ofertę znajdziemy na stronie https://zbiornikipaliwa.com.pl/. Firma Z.P.H.U. ARHEN ma blisko 3 dekady doświadczenia. To w połączeniu z wysokimi kwalifikacjami pracowników, doskonale wyposażoną halą i wysokiej jakości materiałami (zbiorniki produkowane są z utwardzanego aluminium) gwarantuje niezawodność. ARHEN montuje zbiorniki do niemal wszystkich używanych w Polsce aut dostawczych i busów. Mowa między innymi o Iveco, Fiat, Citroen, Mercedes czy Ford. Na swoje produkty udziela 2-letniej gwarancji oraz zapewnia homologację ważną na terenie całej UE.