Call of Duty: Vanguard odkrywa karty! Znamy czas fabuły!

Wszyscy miłośnicy gier FPS zgodnie przyznają, że czasami powrót do korzeni jest najlepszy. Pierwsza część gry Call of Duty przedstawiła nam historie z czasów II Wojny Światowej. To właśnie tam zabierze nas fabuła nowej gry Call of Duty: Vanguard! Wydawca przedstawił trailer nadchodzącego tytułu!

Call of Duty: Vanguard powrotem do korzeni

18 lat temu świat zobaczył pierwsza część kultowej już serii Cal of Duty. Grę wydaną w 2003 roku osadzono w okresie II Wojny Światowej. Najnowsza odsłona, czyli Vanguard powraca do korzeni. Wydawca udostępnił w sieci trailer nowej gry, która przeniesie nas do czasów największej i najbardziej brutalnej wojny w dziejach ludzkości. Wielu graczy z pewnością się ucieszy, ponieważ późniejsze części serii, zwłaszcza te osadzone w dalekiej przyszłości niezbyt przypadły im do gustu.

Warto jednak przypomnieć, że Call of Duty: Vanguard nie jest pierwszą grą od Activision, która w nowym wydaniu powraca do realiów II Wojny Światowej. W 2017 roku na rynku pojawiło się Call of Duty: WWII. Gra oferowała jednak krótką fabułę, dlatego też fani serii mają nadzieje, że w przypadku nowej odsłony będzie inaczej. Trzeba mieć jednak na uwadze to, że producenci gier odchodzą od trybów solo, skupiając się na doznaniach multiplayer.

Gra przyniesie fotorealistyczną grafikę

Za stworzenie gry Call of Duty: Vanguard odpowiedzialne jest studio Sledgehammer Games. Jak mówią przedstawiciele studia, najnowszą odsłonę gry oparto na silniku nowej generacji. Grafika gry ma oferować fotorealistyczny świat, postacie oraz bardzo dobrą wydajność graficzną. W grze pojawi się kampania, która pozwoli wcielić się w jednego z czterech bohaterów. Będą oni próbowali odwrócić losy wojny na zachodnich i wschodnich frontach Europy, Afryki Północnej i Pacyfiku.

Przeczytaj także: Grałeś w betę Battlefield 2042? Licz się z banem na finalną wersję!

W dniu premiery uruchomione zostaną serwery do gry online. W grze znajdzie się ponad 20 map do gry multiplayer oraz tryb Battle Royale. Na więcej informacji dotyczących trybów online musimy jeszcze trochę poczekać. Premiera gry została zaplanowana na 5 listopada, a Vanguard trafi na PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S oraz komputery PC.