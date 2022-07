Canal Plus przejęło pirackie domeny i reklamuje na nich swój serwis!

Pirackie domeny są wielki ziarnkiem piasku w oku serwisów steramingowych. Canal Plus wraz z innymi poszkodowanymi, przy pomocy organów ścigania przejęło kilka największych tego typu domen. Teraz na tych stronach reklamowany jest serwis Canal+ Online!

Canal Plus przejmuje pirackie domeny

Pirackie strony to plaga, z którą serwisy streamignowe nie będą sobie w stanie nigdy poradzić. Pojawiają się one jak grzyby po deszczu. Canal Plus postanowiło jednak z tym zawalczyć i odniosło niemały sukces. Dostawca telewizji oraz serwisu streamingowego wraz z organami ścigania i innymi podmiotami, które zostały dotknięte nielegalną działalnością, weszły w posiadanie dwóch dużych pirackich domen.

Kilka lat temu pracownicy Canal Plus Polska zaczęli bacznie przyglądać się trzem pirackim serwisom, które były dość popularne w naszym kraju. Okazało się, że mają one wspólny czynnik – jest nim administrator. W serwisach pojawiało się bardzo dużo treści właśnie z oferty tego dostawcy, dlatego też rozpoczęto interwencję, która po latach okazała się skuteczna.

Przejęte serwisy robią teraz za reklamę

Serwisy pirackie nie próżnowały, ponieważ do lutego 2022 roku pojawiło się aż 240 tys. treści, które w legalny sposób można było zobaczyć m.in. w serwisie Canal Plus Online, HBO, Disney czy Netflix. Dzięki staraniom wszystkich tych podmiotów oraz organów ścigania udało się ukrócić działania piratów. Po nawiązaniu współpracy z Google, gigant zablokował ponad 12 milionów linków prowadzących do takich domen darkw.pl. rapidu.net i freshfile.pl. Co prawda, te działania okazały się jednak niewystarczające, jednak właściciel serwisu w końcu się doigrał.

Właściciel, do którego należały domeny pirackie, doszedł do porozumienia z Canal Plus Polska i zgodził się na wypłacenie odszkodowania oraz oddania swoich domen Canal+. Teraz po wejściu na jedną z tych stron pojawia się reklama usługi Canal+ Online, która zachęca do skorzystania z legalny sposobów oglądania popularnych materiałów. Kwota odszkodowania nie została ujawniona, ale z pewnością nie należy ona do najniższych.

Fot. materiał własny/ Canal+

Źródło: Canal+