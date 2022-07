Netflix nie może zaliczyć 2022 roku do udanych. Firma już w pierwszym kwartale straciła prawie 200 000 użytkowników, a teraz te liczby są jeszcze większe. Przedsiębiorstwo co prawda przewidywało, że sytuacja się pogorszy, ale mimo wszystko jest to dla niej bardzo bolesne. Z abonamentu giganta w drugim kwartale zrezygnowało już prawie 1 milion użytkowników.

Platforma Netflix w ostatnim czasie przeżywa spory kryzys. Na rynku pojawiło się kilka nowych serwisów streamingowych, które skutecznie podbierają użytkowników najpopularniejszej na świecie platformy streamingowej wideo. Pierwsze efekty można było zobaczyć już w pierwszym kwartale, w którym firma ogłosiła, że straciła prawie 200 tys. użytkowników.

Netflix z kolejnym słabym kwartałem. Platforma straciła prawie 1 mln użytkowników

Przedsiębiorstwo ogłosiło, że wyniki za drugi kwartał są jeszcze gorsze, ale nie takie, jak się spodziewano. Netflix podał, że w drugim kwartale tego roku stracił on prawie milion subskrybentów. Dokładna liczba to ok. 970 000 użytkowników. Przewidywania były gorsze, ponieważ spodziewano się, że platforma straci ich ok. 2 miliony!

Kiedy platforma uruchomi plan z reklamami i system opłat za dzielenie się kontem?

Dlaczego tak się dzieje? Przede wszystkim Netflix ma znacznie większą konkurencję niż chociażby przed rokiem. Użytkownicy zaczynają odchodzić od platformy przez wysokie abonamenty, wątpliwą jakość produkcji i dodatkowe opłaty, które mają ukrócić dzielenie się kontem. Pomimo tego wszystkiego firmie i tak udało się osiągnąć 1,44 miliarda zysku netto, pomimo tego, że traci użytkowników, a kursy walut dla USD nie są stabilne.

Netflix patrzy jednak pozytywnie w przyszłość. Przedsiębiorstwo przewiduje, że w trzecim kwartale roku platforma doda lub powróci do niej milion nowych użytkowników. Przed rokiem przewidywano, w tym samym okresie przewidywano 4,4 miliona nowych lub powracających użytkowników. Firma odniosła się również do tańszego abonamentu z reklamami. Ten ma zostać uruchomiony w 2023 roku. Ma on trafić jedynie na kilka rynków, więc z początku nie będzie dostępny globalnie. W tym samym roku trafi także system opłat za dzielenie się kontem.

Źródło: Time