Reprezentacja Argentyny w drugim meczu fazy grupowej Mistrzostw Świata 2022 w Katarze pokonała Meksyk 2:0 i przedłużyła swoje szanse na awans do kolejnej rundy. Po zwycięstwie piłkarze świętowali w szatni. Leo Messi rzekomo miał nadepnąć i kopnąć koszulkę i flagę Meksyku. To sprawiło, że Canelo, czyli Saul Alvarez zaczął grozić piłkarzowi.

Argentyna z Polską o awans!

Argentyna po sensacyjnej porażce z Arabią Saudyjską w pierwszym meczu fazy grupowej Mistrzostw Świata 2022 w Katarze musiała wygrać z Meksykiem, aby zachować jakiekolwiek szanse na awans do fazy pucharowej tegorocznego mundialu. Tak się składa, że to właśnie we wtorek Polska będzie musiała uzyskać korzystny wynik przeciwko Leo Messiemu i spółce, by przejść dalej. Wiele zależy również od wyniku spotkania Meksyk – Arabia Saudyjska.

Messi poprowadził swoją drużynę do wygranej z Meksykiem. O awans zagra z Polską! Fot. CHRISTOPHE SAIDI/SIPA/PressFocus

Przeczytaj także: Leo Messi w MLS! Argentyńczyk blisko porozumienia!

Normalne jest to, że zwycięska drużyna po końcowym gwizdku, w szatni, świętuje pokonanie przeciwnika. Inaczej nie było w przypadku Argentyny, która w sobotę zdobyła swoje pierwsze punkty na tym mundialu, co świętowała przyśpiewką w szatni. Na filmiku widać, jak Leo Messi nogą trąca koszulkę reprezentacji Meksyku w momencie, gdy ściąga buty. Przypadkowa sytuacja, która Canelo, meksykański bokser, zinterpretował jako jawną zniewagę narodowych barw jego kraju.

Canelo grozi Messiemu za zniewagę barw narodowych Meksyku

Saul Alvarez, szerzej znany jako Canelo, to były zawodowy mistrz świata organizacji WBC i WBA wagi junior średniej, były mistrz świata organizacji WBA, WBC, IBF i IBO wagi średniej, oraz były mistrz świata federacji WBO w wadze półciężkiej. CV pięściarza jest pokaźne, dlatego nikt z pewnością nie chciałby z nim zaczynać. Leo Messi znalazł się jednak na celowniku Meksykanina.

Canelo do Messiego: „Módl się, żebym Cię nie spotkał”. Bokser grozi piłkarzowi! Fot. Frederic J. Brown/AFP/Getty Images

Według Canelo Leo Messi zdeptał koszulkę Meksyku i flagę, dlatego też nie może mu to ujść na sucho. Pięściarz zwrócił się do piłkarza, aby ten „modlił się do Boga, by się nie spotkali”, co jest oczywiście groźbą. Na filmiku wyraźnie widać, że cała sytuacja jest przypadkowa, jednak Meksykanin najwidoczniej widział co innego. Być może nawet nie widział tego filmiku, a jedynie słyszał o całej sytuacji, ponieważ na wideo nigdzie nie ma wspomnianej flagi.

he was simply taking off his shoe pic.twitter.com/MfmRIP1f2k — Julio (@DonTuliooo) November 28, 2022

Źródło: Twitter