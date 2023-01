Wyścig na Srebrny Glob ponownie się rozpoczął i biorą w nim zarówno Chińczycy, jak i Amerykanie. Administrator NASA stwierdził, że Chiny przywłaszczą Księżyc, jeśli dotrą tam pierwsze. Czy tak naprawdę będzie?

Ludzkość wraca na Srebrny Glob! Kto będzie pierwszy?

Amerykańska Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej jakiś czas temu zapowiedziała projekt Artemis, którego finalną częścią ma być powrót ludzkości na powierzchnię Księżyca. Ma to nastąpić w 2025 roku. Stany Zjednoczone nie są jednak jedynym państwem, które chce tego dokonać.

Chiny przywłaszczą Księżyc. Tak twierdzi szef NASA. Fot. Pexels

Tak, Chiny również planują w najbliższych latach wylądować na powierzchni Księżyca. A więc, tak samo, jak ponad 60 lat temu ponownie jesteśmy świadkiem wyścigu, jednak tym razem USA ma innego przeciwnika. Jak twierdzi administrator NASA, Bill Nelson, Chiny przywłaszczą Księżyc, jeśli wylądują na nim pierwsze.

Chiny przywłaszczą Księżyc? Szef NASA twierdzi, że tak!

W wywiadzie dla Poltico administrator NASA, Bill Nelson wypowiedział się na temat powrotu ludzkości na naturalnego ziemskiego satelitę. Wyznał też, że według niego Chiny przywłaszczą Księżyc i oznajmią, że należy od do chińskiego terytorium, jeśli dolecą na Srebrny Glob pierwsi.

Administrator NASA, Bill Nelson, twierdzi, że jeśli Chiny dotrą pierwsze na Księżyc, ogłoszą go, jako swoje terytorium. (Wikipedia/NASA/Bill Ingalls)

Nelson stwierdził, że chińska agresja nad Południowochińskim Morzem może zwiastować to, co może również wydarzyć się na powierzchni Księżyca. Chiny planują wysłać na jego powierzchnie trzy misje w ciągu dekady. Przedstawiciel NASA wyznał, że w ostatnim czasie Chińczycy wykonali ogromny krok do przodu, jeśli chodzi o narodowy program kosmiczny.

Źródło: BI/ Zdjęcia: Pexels, Wikipedia