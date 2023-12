Mijający rok to nie tylko postępy w dziedzinie technologii, ale także czas intensywnej rywalizacji i niespodziewanych zwrotów akcji w branży gadżetów elektronicznych. Od rewolucyjnych innowacji po kontrowersje patentowe, ten rok okazał się wyjątkowo bogaty w wydarzenia kształtujące przyszłość elektroniki użytkowej. Z czym więc wejść w 2024 rok? W naszym artykule przedstawimy ciekawe gadżety 2023 roku, które warto mieć. Przyjrzymy się urządzeniom, które według naszej redakcji są godne uwagi.

Ciekawe gadżety 2023 roku. Absolutny top dla każdego faceta!

Gadżet dla fana gamingu? Oczywiście, Lenovo Legion Go

Miłośnicy gier wiedzą, że 2023 stał pod znakiem przenośnych konsoli do gier, dlatego też w kolejny rok wejdź z tym samym nastawieniem. Lenovo Legion Go to mobilna konsola, która cechuje się nie tylko wysoką wydajnością, ale również przyjemnym dla oka smukłym designem. Z tym urządzeniem najnowsze tytuły zawsze są pod ręką. I to dosłownie! Wykorzystany ekran QHD+ Lenovo PureSight Gaming o przekątnej 8,8 cala gwarantuje najwyższą jakość obrazu, a możliwość dostosowania precyzji obrazu w zakresie od 1600p do 800p czy częstotliwości odświeżania od 60 Hz do 144 Hz pozwala na dobranie ustawień pod preferencje użytkownika.

O wydajność dba mocny procesor AMD Ryzen Z1, 16 GB RAM LPDDR5X 7500 MHz i dysk 512 GB PCIe Gen4 (pamięć rozszerzana za pomocą karty pamięci do 2 TB) Nad komfortem użytkownika czuwa świetne chłodzenie i optymalny przepływ powietrza, dzięki czemu gra w najbardziej wymagające tytuły odbywa się w wyjątkowej atmosferze. Najważniejszą cechą tego typu urządzeń jest bateria, a w Lenovo Legion Go zastosowano akumulator o pojemności 49,2 Wh, co przekłada się na zadowalający czas pracy bez konieczności ładowania. Lenovo stworzyło idealny gadżet dla graczy, który warto mieć w swoim arsenale.

Lenovo Legion Go to przenośna konsola do gier, która pozwala grać w nasze ulubione tytuły gdziekolwiek jesteśmy. Fot. Lenovo

Ciekawe gadżety 2023. Ploom X Advanced – elegancko i nowocześnie

Ploom X Advanced to gadżet skierowany do określonej grupy odbiorców. Wyróżnia się elegancją i intuicyjnością, a bezprzyciskowa konstrukcja sprawia, że wystarczy dotknięcie, by rozpocząć używanie tego nowoczesnego podgrzewacza tytoniu. Jego ergonomiczny, dostosowany do dłoni kształt, wymienne panele w wielu kolorach i wykończenie klasy premium sprawiają, że to urządzenie podkreśla indywidualny styl użytkownika. Gotowy do działania natychmiast po dotknięciu, oferuje silne podgrzewanie tytoniu w kilka sekund i aż 20 sesji na jednym ładowaniu. Wyposażony w najnowszą technologię HeatFlow, Ploom X Advanced zapewnia unikalne doznania podczas palenia, optymalizując podgrzewanie i przepływ powietrza. Nie tylko innowacyjny, ale także personalizowany dzięki wymiennym panelom, Ploom X Advanced jest niekwestionowanym liderem w swojej branży gadżetów elektronicznych.

Ciekawe gadżety 2023. Ploom X Advanced to nowoczesny i elegancki podgrzewacz tytoniu. Fot. Ploom

Ciekawe gadżety 2023. Lubisz oglądać seriale i filmy? Spodoba Ci się telewizor Philips 818 OLED

Philips 818 OLED, to telewizor, który powinien znaleźć się na liście fanów kinematografii. Dużą zaletą jest wysokiej jakości matryca WOLED-EX od LG Display i rozbudowany system nagłośnienia, który wyróżnia go spośród konkurencji, oferując niezapomniane wrażenia dźwiękowe. Z nowym procesorem P5 AI Perfect Picture 7. generacji, telewizor gwarantuje najwyższą jakość przetwarzania obrazu, a certyfikat IMAX Enhanced sprawi, że podczas oglądania filmów poczujemy się jak w kinie. Minimalistyczny design i charakterystyczne podświetlanie Ambilight, które zyskało uznanie użytkowników na całym świecie, czynią Philips 818 OLED nie tylko wyjątkowym pod względem technologii, ale także estetyki.

Oczywiście model ten oferuje wszelkie udogodnienia, takie jak HDR, Dolby Atmos i Dolby Vision, technologie DTS Play-Fi do szybkiego i łatwego połączenia zestawu głośników zewnętrznych, rozwiązania przeznaczone dla graczy i posiada złącze CI (Common Interface) umożliwiające odbiór kodowanych kanałów telewizyjnych bez wykorzystania dekodera. Obsługuje także system Google TV, co dla wielu jest kluczowe, ponieważ można sterować nim m.in. za pomocą komend głosowych. Philips 818 OLED to telewizor z wyższej półki. Warto dodać, że model ten dostępny jest w kilku rozmiarach.

Ciekawe gadżety 2023. Philips 818 OLED z nowoczesnymi rozwiązaniami i świetnym oświetleniem AMBILIGHT to idealny TV do salonu. Fot. Philips

Ciekawe gadżety 2023. Motoryzacyjny top jeśli chodzi o ciekawe gadżety 2023 to Motorola MA1

Masz dość podpinania telefonu przewodem do swojego auta, za każdym razem, kiedy do niego wsiadasz, w celu uruchomienia Android Auto? Z Motorola MA1 Wireless Android Auto Car Adapter nie będzie to konieczne! Dzięki temu inteligentnemu adapterowi, korzystając z istniejącego systemu infotainment Android Auto w samochodzie, zyskujesz łatwy i przede wszystkim bezprzewodowy dostęp do ulubionych nawigacji, multimediów i aplikacji komunikacyjnych. Adapter wykorzystuje technologię 5 GHz WiFi, co zapewnia szybką transmisję mediów, a licencjonowane przez Google rozwiązanie gwarantuje niezawodność. Adapter jest bardzo prosty w użyciu – wystarczy podłączyć go do portu USB z Android Auto, sparować telefon przez Bluetooth i gotowe!

Ciekawe gadżety 2023. To niewielkie urządzenie, jakim jest Motorola MA1, sprawi, że w swoim aucie, z Android Auto, będziesz mógł korzystać bezprzewodowo! Fot. Motorola

Ciekawe gadżety 2023. Obowiązkowa pozycja dla osób posiadających konsolę Sony. Kontroler PlayStation DualSense Edge

W 2024 roku postaw na nowy poziom rozgrywki i zaopatrz się w kontroler PlayStation DualSense Edge do konsoli Sony PlayStation 5. DualSense Edge to kontroler bezprzewodowy, stworzony z myślą o najbardziej wymagających graczach. Oferuje konfigurowalne przyciski, regulowane spusty i drążki, a także wymienne nakładki na drążki i przyciski tylne, które pozwalają na dostosowanie do indywidualnych preferencji. W celu jak najlepszych doznań z rozgrywki Sony pozwoliło użytkownikowi na zmianę ustawień, a mapowalne przyciski umożliwiają szybkie zmiany układu sterowania bez wychodzenia z gry.

DualSense Edge oferuje także regulacje czułości! W komplecie, oprócz przewodu USB w oplocie, znajdziemy:

2 standardowe nakładki,

2 wysokie nakładki kopułowe,

2 niskie nakładki kopułowe,

2 półkopułowe przyciski tylne,

2 dźwigniowe przyciski tylne,

obudowę złącza

etui

Ciekawe gadżety 2023. Kontroler DualSense Edge do PlayStation 5 sprawi, że nasz skill dostanie ogromnego boosta. Fot. Sony PlayStation

Ciekawe gadżety 2023 dla graczy. Podkładka Logitech PowerPlay i mysz G PRO X Superlight 2

Jak wnieść gaming na wyższy poziom? Z podkładką ładującą Logitech POWERPLAY oraz kompatybilną z nią myszą Logitech G PRO X Superlight 2. Co mam na myśli mówiąc o myszce kompatybilnej z podkładką? Logitech POWERPLAY nie jest zwykłą podkładką, a taką, która ładującą “gryzonia”. Oczywiście, działa z określonymi modelami tego producenta, a do takiego grona należy G PRO X Superlight 2. Zestaw ten nie należy do najtańszych, ale jego nowoczesne technologie – POWERPLAY i LIGHTSPEED sprawiają, że całkowicie możemy pozbyć się kabli!

Podkładka pod mysz ładuje urządzenie przez cały czas. Nawet wtedy, gdy z niego korzystamy, dzięki czemu nigdy nie zabraknie nam energii! Logitech wykorzystał tutaj technologię rezonansu elektromagnetycznego, co pozwala na ładowanie urządzenia na dużej powierzchni. Generowane pole energetyczne zamieniane jest w prąd ładujący za pomocą modułu POWERCORE, który podłączany jest do kompatybilnych myszy za pomocą złącza magnetycznego. Bezprzewodowy odbiornik LIGHTSPEED korzysta z tego samego kabla co podkładka i zapewnia wysokiej jakości połączenie bez opóźnień.

Ciekawe gadżety 2023? Podkładka Logitech POWERPLAY to kwintesencja określenia “urządzenie bezprzewodowe”. Fot. Logitech

Z kolei Logitech G Pro X Superlight 2 to ewolucja docenianej myszy gamingowej, która została zaprojektowana z myślą o najbardziej wymagających graczach. Oferuje doskonałą precyzję dzięki hybrydowym przełącznikom LIGHTFORCE i czujnikowi HERO 2. Jest to prawdziwa waga piórkowa, ponieważ mysz waży zaledwie 60 g! To sprawia, że jest świetnym wyborem do intensywnych rozgrywek. Niezawodna łączność bezprzewodowa LIGHTSPEED i dłuższej żywotności bateria gwarantuje nieprzerwane doznania, przy zachowaniu jeszcze większej szybkości odświeżania położenia w porównaniu z poprzednią generacją!

Ciekawe gadżety 2023. Logitech G Pro X Superlight 2 to mysz kompatybilna z podkładką POWERPLAY i absolutny top w swojej klasie. Fot. Logitech.

