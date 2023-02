TV i soundbar Philips 8807 i B8507 – zachwyt i rozczarowanie

Wiele osób zastanawia się jaki TV i soundbar będzie najlepszy. Sprawdzam jeden z modeli – TV Philips 8807 oraz soundbar B8507. O ile do telewizora nie mam żadnych zarzutów, o tyle soundbar. Z resztą, czytajcie dalej.

Pogoda nie zachęca do podróżowania oraz przebywania na zewnątrz. Większość wolnego czasu spędzamy raczej w domu. Oczywiście, fajnie przejść się na spacer, jednak raczej będzie to krótki pobyt na zewnątrz, a nie kilkugodzinny piknik na łonie natury. Aby umilić sobie zimowe wieczory, warto wyposażyć się w odpowiedni sprzęt. Jeśli macie np. konsolę lub komputer do gier, powinniście zakupić telewizor, który będzie cechował się odpowiednimi parametrami. Mam na myśli między innymi odświeżanie obrazu na poziomie 120 Hz. Taka wartość sprawi, że nie uświadczymy żadnych smug podczas oglądania dynamicznych materiałów. Mowa tu zarówno o transmisji wydarzeń sportowych, filmach akcji, jak i o grach.

Jaki TV i soundbar wybrać? Prezentacja telewizora Philips 8807 i soundbar Philips B8507.

Wszyscy dobrze wiemy, jak ważny jest sport dla każdego mężczyzny. W naszym kraju mamy wielu fanów piłki nożnej. Niezależnie od wieku faceta, wszyscy lubimy „rozerwać się” przy różnych grach. Przyda się więc TV i soundbar do gier i sportu. Dostałem propozycję sprawdzenia jednego z interesujących modeli. Mowa o Philips 8807. Jest to telewizor LED 4K UHD z Androidem na pokładzie. Przeglądając specyfikację techniczną można zauważyć, że model ten ma wiele ciekawych technologii.

Czy sprawdzą się podczas praktycznych testów i codziennego użytkowania telewizora? Sprawdźmy to! Szczególnie, że zbliżają się święta, a więc czas zakupów. Prezentowany model to bardzo ciekawa propozycja – nie tylko ze względu na wspomniane już parametry (które przedstawię w dalszej części artykułu), ale również na bardzo atrakcyjny stosunek ceny do tego, co oferuje. Aby nie przedłużać, zaczynamy od specyfikacji technicznej.

Jaki TV i soundbar wybrać? Prezentacja telewizora Philips 8807 i soundbar Philips B8507

Specyfikacja techniczna Philips 8807

Wyświetlacz: LED 4K UHD

Częstotliwość odświeżania: 120 Hz

Procesor graficzny: P5 Perfect Picture

Technologie i rozwiązania: Dolby Vision, HDR10+, Android TV, sterowanie głosowe, DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2, HEVC,

Głośniki: 2 x 10 W

Porty we/wy: 4 x HDMI (łącze HDMI 2.1 48 Gb/s), 2 x USB, słuchawkowe, Ethernet, gniazdo anteny satelitarnej, wyjście audio optyczne

Łączność: Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.0

Nie podaję szczegółów, gdyż np. wymiary zależą od przekątnej ekranu, jaki wybierzemy. Szczegóły można znaleźć na stronie producenta – marki Philips.

Jaki TV i soundbar wybrać? Prezentacja telewizora Philips 8807 i soundbar Philips B8507

Specyfikacja techniczna Philips B8507

Liczba kanałów: 3.1

Przetworniki: centralne – 2 pełnozakresowe, przednie – 2 pełnozakresowe, 2 głośniki wysokotonowe,

Pasmo przenoszenia subwoofera: 150 – 20 000 Hz

Subwoofer: typ aktywny, bezprzewodowy

Średnica głośnika niskotonowego: 6,5-cali

Maksymalna moc wyjściowa zestawu: 600W

Łącza we/wy: HDMI (eARC/ARC), optyczne, AUX,

Technologie: DTS Play-Fi, wbudowany Chromecast, Spotify, Apple AirPlay 2, obsługa Alexa i Google, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 2.4 i 5 GHz

Szczegółowa specyfikacja techniczna tego modelu dostępna jest na podstronie Philips TAB8507/10.

Jaki TV i soundbar wybrać? Prezentacja telewizora Philips 8807 i soundbar Philips B8507

TV i soundbar do gier i sportu

Model, który miałem okazję testować wyróżnia się przede wszystkim technologią Ambilight – w tym przypadku diody LED umieszczono na aż trzech stronach. To naprawdę świetne rozwiązanie, którego mogą zazdrościć inni producenci telewizorów. Z resztą, nie pierwszy raz spotykam się z Ambilight. Wspominałem o tym wielokrotnie podczas testów innych modeli telewizorów marki Philips.

Jaki TV i soundbar wybrać? Prezentacja telewizora Philips 8807 i soundbar Philips B8507

W praktyce (co prezentuję na materiale wideo), można śmiało doświadczyć „rozszerzenia” ekranu i serio, technologia ta jest bardzo rozbudowana. Zmiana podświetlenia dynamiczna, przez co podświetlenie bardzo szybko się zmienia, dostosowując się do tego, co dzieje się na wyświetlaczu.

Fani sportu mogą dodatkowo ustawić na przykład flagę ulubionego kraju, co „wzmocni” kibicowanie reprezentacji podczas jej zmagań, np. na boiskach. Idźmy dalej. Chcemy, aby oświetlenie dostosowało się do muzyki, aby urozmaicić imprezę? Nie ma sprawy. Mamy chęć na jakiś jeden, spokojny kolor? To również jest możliwe. Ot, taka ciekawostka.

Jaki TV i soundbar wybrać? Prezentacja telewizora Philips 8807 i soundbar Philips B8507

Pamiętajmy, że telewizory tej marki to nie tylko technologia Ambilight. Philips 8807 cechuje się szeregiem innych rozwiązań, o których warto napisać. Szczególnie, że jeśli szukamy telewizora do gier i sportu, potrzebujemy technologii, która wpłynie pozytywnie na komfort odbioru ulubionych materiałów, niezależnie, czy mówimy o grach, wydarzeniach sportowych czy filmach lub serialach, w których dynamiczny obraz jest „chlebem powszednim”.

Wiemy więc, że potrzebujemy „szybkiej” matrycy, wysokiej jakości obrazu oraz oczywiście dobrego dźwięku. Dlatego opisuję zarówno telewizor, jak i soundbar. Pozostając przy temacie audio. Fakt, taki głośnik nie jest niezbędny, ale jeśli uruchomicie dźwięk z soundbara, który „wspiera” model niskotonowy, uwierzcie – to gwarancja zupełnie innych doznań podczas oglądania zmagań sportowych, filmów, seriali czy po prostu grania w gry, a nawet słuchania muzyki.

Jaki TV i soundbar wybrać? Prezentacja telewizora Philips 8807 i soundbar Philips B8507

Telewizor Philips 8807

Zanim przejdę do kwestii technicznych, przedstawię telewizor pod kątem wizualnym. OK, może nie jest on tak smukły jak modele OLED (sprawdź mój najnowszy test Philips Ambilight OLED806), jednak patrząc na kwestie wizualne nie można modelowi Philips 8807 zarzucić czegokolwiek.

Philips 8807 – kwestie wizualne

Patrząc na front, widzimy wąskie ramki wokół matrycy, co wpływa na pozytywne odczucia wizualne. Podoba mi się również to, że w testowanym przeze mnie modelu z ekranem o przekątnej 55 cali producent zastosował jedną podstawkę ulokowaną w centralnym miejscu. Wygląda świetnie, chociaż i tak zasłoniłem ją soundbarem. Warto jednak zauważyć, że modele z większą matrycą mają już inaczej zaprojektowaną podstawkę – mam na myśli dwie geometryczne nóżki.

Jaki TV i soundbar wybrać? Prezentacja telewizora Philips 8807 i soundbar Philips B8507

Na tylnej części umieszczono wszystkie złącza, nic nowego. Grubość telewizora to około 10 centymetrów. Całkiem sporo, ale przecież gdzieś trzeba było umieścić elektronikę i wszelkie podzespoły. Dodam jeszcze, że producent przewidział miejsce pozwalające na przykręcenie uchwytu ściennego.

Philips 8807 – rozwiązania technologiczne

O Ambilight pisałem już nie raz. Po testach wielu telewizorów różnych producentów stwierdzam, że ta technologia to nie tylko „zwykły gadżet”, ale rozwiązanie, które znacznie wpływa na komfort oglądania. Szczególnie, gdy mamy do czynienia z dynamicznymi scenami – wtedy oświetlenie Ambilight pokazuje „na co je stać”. Trudno to opisać słowami. To trzeba zobaczyć.

Oczywiście, telewizor Philips 8807 to nie tylko ta technologia. Może on pochwalić się innymi rozwiązaniami. Przykłady? Przede wszystkim wyświetlacz 4K UHD oferujący technologię HDR, która gwarantuje świetną jakość obrazu. Fakt, taka matryca „nie da” takiej głębi czerni jak OLED, jednak naprawdę nie mam się do czego przyczepić. Kontrast, odwzorowanie kolorów, jasność – wszystko tu stoi na wysokim poziomie. Dodajmy jeszcze odświeżanie na poziomie 120 Hz przy rozdzielczości 4K i mamy naprawdę dynamiczny obraz, który docenią fani kina akcji oraz gracze. Złącze HDMI 2.1 i technologia Freesync sprawią, że tak naprawdę płynna grafika będzie nam towarzyszyła przez całą rozgrywkę.

Jaki TV i soundbar wybrać? Prezentacja telewizora Philips 8807 i soundbar Philips B8507

Grzech nie wspomnieć o kinowym obrazie i dźwięku. Mam na myśli Dolby Vision i Dolby Atmos. Rozwiązania te sprawiają, że zarówno flmy, jak i gry wyglądają świetnie oraz brzmią bardzo dobrze. Fakt, głośniki nie dadzą nam takiej jakości jak soundbar, dlatego i o nim wspominam w tym artykule. Tym bardziej, że oferuje telewizor ten oferuje technologię DTS Play, która pozwala łączyć się bezprzewodowo ze zgodnymi soundbarami i głośnikami, a dodatkowo wykorzystać audio wbudowane w telewizor jako głośnik centralny. Tak czy inaczej, dźwięk jest akceptowalny, a przyznaję, że lubię dobre brzmienie.

Co jeszcze? Oczywiście Android TV, który gwarantuje bardzo duże pole do popisu, jeśli chodzi o aplikacje, a nawet gry. Możemy zainstalować oprogramowanie do strumieniowania materiałów wideo i audio, takie jak Netflix, HBO, Player, CDA czy Spotify. Na tym rzecz jasna nie koniec, gdyż tych aplikacji jest naprawdę bardzo dużo. Jakby tego było mało, można pobrać usługę NVIDIA GeForce NOW, która daje naprawdę duży popis, jeśli chodzi o dostępność gier. Wystarczy dobre łącze internetowe oraz gamepad i można nie wychodzić z domu przez długi czas.

Jaki TV i soundbar wybrać? Prezentacja telewizora Philips 8807 i soundbar Philips B8507

Żeby nie było zbyt kolorowo

O ile do samego telewizora raczej nie mogę się przyczepić, o tyle do pilota, a i owszem. Fakt, oprogramowanie czasami potrafi się opóźnić, jednak to, co “wyprawia” pilot podnosi ciśnienie. Wpisujesz interesującą Cię frazę w wyszukiwarce na YouTube – potrafi nie odczytać danych liter, wyjść do menu głównego. Dotkniesz go – nagle wycofa się wyłączając film. I nie jest to pierwsza taka sytuacja z pilotem w telewizorze Philips. W poprzednim też miałem podobne zdarzenia, jednak myślałem, że chodzi o produkt, który był już wielokrotnie testowany przez inne redakcje.

W tym przypadku mowa o nowym pilocie z nowymi bateriami. Serio, strasznie to irytujące. Tym bardziej, że nie ma w tym przypadku dodatkowej klawiatury, która ułatwia wpisywanie tego, czego szukamy. Pozostaje wyszukiwanie głosowe, które radzi sobie całkiem dobrze.

Soundbar Philips B8507 – zachwyt i rozczarowanie

Zacznę od tematu wizualnego. Soudbar Philips B8507 wygląda naprawdę dobrze. Srebrny kolor pasuje świetnie do cienkich ramek telewizora. Duży plus dla producenta za ciekawe wkomponowanie ekranu LCD w soundbar. Widać go dopiero wtedy, gdy uruchomimy urządzenie. Możemy tam zobaczyć źródło dźwięku, pojawiają się również informacje na temat poszczególnych ustawień. Parowanie z telewizorem odbywa się bez naszego udziału.

W sumie, nic w tym dziwnego, w końcu wszystkie te produkty pochodzą od jednego producenta. Podpiąłem przewód HDMI do TV, natomiast soundbar z dodatkowym głośnikiem niskotonowym nie wymagał ingerencji – wszystko działo się automatycznie.

Jaki TV i soundbar wybrać? Prezentacja telewizora Philips 8807 i soundbar Philips B8507

Soundbar Philips B8507 – jakość dźwięku

Kolejna sprawa to jakość dźwięku. Zdecydowanie – jeśli chcesz wyjść na lepszy poziom doznań podczas oglądania filmów, seriali, bądź koncertów nie ma innej opcji – musisz mieć soundbar. W tym przypadku “dostajemy” 600 W mocy całkowitej, co w zupełności wystarcza nawet w przypadku dużych pomieszczeń. W “listwie” zainstalowano sześć głośników – w tym dwa małe, niskotonowe. Natomiast łączy się ona bezprzewodowo z 8-calowym głośnikiem niskotonowym.

Jaki TV i soundbar wybrać? Prezentacja telewizora Philips 8807 i soundbar Philips B8507

Jak gra muzyka? Rewelacyjnie! Dźwięk jest czysty, mocny, słyszalne są wszystkie tony, a scena jest szeroka. Fakt, oczywiście nie są to profesjonalne kolumny audio, jednak jak na dźwięk z soundbara muszę przyznać, model ten sprawdza się bardzo dobrze. A co z filmami? Jak już wcześniej pisałem – wchodzicie na inny poziom. Filmy “brzmią” jak w kinie. Naprawdę, to, co oferuje ten soundbar pod kątem technicznym (chodzi mi o jakość audio), jest naprawdę klasą samą w sobie.

Jeśli chodzi o możliwości połączenia soundbara ze źródłami dźwięku, możemy wybrać np. Bluetooth, AUX, złącze optyczne, HDMI, a nawet USB. Jeśli chodzi o łączność z telewizorem Philips możecie skorzystać z technologii DTS Play-Fi.

Jaki TV i soundbar wybrać? Prezentacja telewizora Philips 8807 i soundbar Philips B8507

Coś, czego do dziś nie rozumiem

O ile telewizor Philips 8807 działa bezbłędnie (pomijając ten idiotyczny pilot), o tyle soundbar Philips B8507 miewa takie kaprysy, że czasami mam chęć go wyrzucić przez okno. O co chodzi? Tak naprawdę… sam nie wiem. Czasami soundbar bezbłędnie włączał się, kiedy uruchamiałem telewizor. Niestety, nie mam pojęcia dlaczego, bardzo często “nie startował”, a jedyna rzecz, która się wyświetlała to dioda. Nie pomagało naciskanie jakichkolwiek przycisków na pilocie, jak i na soundbarze.

Jaki TV i soundbar wybrać? Prezentacja telewizora Philips 8807 i soundbar Philips B8507

Mało tego. Po odłączeniu urządzenia z prądu, przez chwilę nadal świeciła dioda, po czym gasła i po ponownym podłączeniu przewodu nic się nie działo. Serio, zero reakcji. Co ciekawe, po kilkukrotnym powtórzeniu takiej operacji, sam z siebie potrafił się włączyć. Nie ma jednak reguły – raz robił to od razu po “resecie”, innym znów razem czekałem kilka dni. Bez sensu.

Najlepsze jest to, że widziałem wiele wpisów na forach, gdzie ludzie skarżyli się na ten problem. Jakby tego było mało, nikt nie podał rozwiązania. Zawsze kończyło się to wymianą na inny model. Najwidoczniej jest jakaś wada fabryczna, o której producent nie wspomina.

Podsumowanie

Prezentowany zestaw – TV Philips 8807 i soundbar Philips B8507 wywarł na mnie tak mieszane uczucia, że nie wiem sam jak go ocenić. Z jednej strony mamy dobrą jakość obrazu i dźwięku. Z drugiej natomiast irytujący pilot i kapryśny soundbar, który od czasu do czasu potrafi się zaciąć tak, że nie włączy Ci się przez kilka dni, bo nie i już. Jeśli więc zdecydujesz się jednak na zakup tego zestawu, zrób kilka kopii paragonów, a najlepiej weź najbardziej rozszerzoną gwarancję jaką tylko się da.