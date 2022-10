Columbia Sportswear IN THE CITY – nowa miejska kolekcja

Pogoda w okresie jesienno-zimowym zazwyczaj nas nie rozpieszcza, dlatego dobrze wyposażyć się w ciepłe i funkcjonalne ubrania. Columbia Sportswear IN THE CITY to nowa miejska kolekcja stawiająca na różnorodny styl, nowoczesną estetykę, żywe kolory i zaawansowane technologie.

Nowa miejska kolekcja amerykańskiej marki odzieżowej

Columbia Sportswear IN THE CITY to kolekcja, która stawia na funkcjonalność i ochronę, a kurtka Marquam Peak Fusion Parka jest tego doskonałym przykładem. Ten model męskiej kurtki jest wodoodporny i chroni przed silnymi mrozami. Wyposażono ją w syntetyczną izolację Thermarator i duży „panel” Omni-Heat Infinity. Technologie te gwarantują zatrzymanie ciepła wewnątrz. Na piersiach i po boku znajdziemy pojemne kieszenie. Parka posiada regulowany ściągaczem kaptur oraz sztuczne futro. Oba elementy można odpiąć. Kurtka została wyceniona na 1249,99 PLN.

Marquam Peak Fusion Parka

Kolejnym modelem kurtki w nowej kolekcji IN THE CITY jest Columbia Bulo Point II Down Jacket, czyli puchowy model gwarantujący ciepło niezależnie od temperatury. Kurtka została wypełniona naturalnym gęsim puchem o sprężystość 700 cuin (certyfikat RDS). Złota podszewka Omni-Heat Infinity zapewnia jeszcze więcej ciepła, a hybrydowa impregnacja materiału spowalnia namakanie. Model ten posiada wszelkie funkcjonalne rozwiązania, takie jak wewnętrzna kieszonka, ochraniacz podbródka, boczne kieszenie czy odpinany kaptur. Columbia Bulo Point II Down Jacket została wyceniona na 1299,99 PLN.

Columbia Sportswear IN THE CITY Bulo Point II Down Jacket

Ostatnią kurtką w kolekcji Columbia Sportswear IN THE CITY jest Columbia Puffect Hooded. Model ten wykonany został z wytrzymałego, impregnowanego materiału, który chroni przed mżawką, wiatrem i śniegiem. Ciepło i wysoką oddychalność zapewnia syntetyczna ocieplina Thermarator, która została wykonana z poliestrowych włókien. Odpowiadają one nie tylko za izolację, ale również za odprowadzanie wilgoci powstającej podczas wysiłku. Model ten został wyceniony na 699,99 PLN.

Columbia Sportswear IN THE CITY Puffect Hooded

Kolekcja Columbia Sportswear IN THE CITY to również nowe modele butów

W najnowszej kolekcji amerykańskiej marki odzieżowej znajdziemy także nowe modele obuwia. Wildone Navigate to wielofunkcyjne, niskie buty wykonane z mieszanego materiału zaprojektowany z myślą pokonywaniu miejskich uliczek i lekkich wędrówek. Znajdziemy tutaj technologię Omni-SHIELD chroniącą przed wodą, co w połączeniu z zamszem i siateczką zapewnia doskonałą ochronę. Technologia TECHLITE+ zapewnia odpowiednią amortyzację i stabilność w obrębie środkowej podeszwy. Zewnętrzna podeszwa ADAPT TRAX gwarantuje przyczepność niezależnie od warunków pogodowych. Komfortowe buty Wildone Navigate kosztują 469,99 PLN.

Wildone Navigate Wildone Navigate

Wildone Tigertooth to z kolei buty miejskie w stylu retro. Model ten idealnie sprawdzi się podczas spaceru po mieście czy parki. Znajdziemy tutaj wodoodporną technologię Omni-Shield oraz TECHLITE+ gwarantującą odpowiednią amortyzację i stabilność w środkowej podeszwie. Zamszowa i siateczkowa cholewka posiada osłonę z TPU. Podeszwa wykonana z technologii Omni-Grip zapewnia przyczepność na mokrych i suchych nawierzchniach. Model ten został wyceniony na 469,99 PLN.

Wildone Tigertooth Wildone Tigertooth

Wszystkie ubrania z nowej kolekcji Columbia Sportswear można naleźć w oficjalnym sklepie marki.

Źródło: info. prasowe Columbia