Kolekcja Columbia Sportswear Hike FW22 - co nosić na jesiennych wyprawach trekkingowych

Odpowiedni sprzęt i kontrola przy każdym kroku jest kluczowym elementem każdych outdoorowych aktywności. Wszystko to i jeszcze więcej zapewnia nowa kolekcja Columbia Sportswear Hike FW22. Co założyć na siebie tej jesieni?

Podczas wypraw po górskich szlakach najważniejszym elementem jest obuwie. To ono pozwala nam na kontrolę każdego kroku, a nieodpowiednio dobrany buty do podłoża może skończyć się kontuzją. Nowa kolekcja Columbia Sportswear Hike FW22 prezentuje kilka modeli obuwia, która zagwarantują nam bezpieczeństwo podczas pokonywania kolejny kilometrów po zróżnicowanych szlakach.

Nowa kolekcja Columbia Sportswear Hike FW22

Columbia Sportswear Hike FW22 to nowe modele obuwia

Jedną z nowości w kolekcji Columbia Sportswear Hike FW22 jest model Peakfreak II Outdry i model z wyższą cholewką Peakfreak II Mid Outdry. Oba modele są przedstawicielami butów trekkingowych, które zostały wyposażone w nowoczesne i innowacyjne technologie. Buty są bardzo przestronne i wytrzymałe. Producent wykorzystał tutaj oddychającą i wodoodporną membranę Outdry. Obuwie posiada także technologię Adapt Trax w podeszwie zewnętrznej, co zapewnia doskonałą przyczepność niezależnie od podłoża. W podeszwie środkowej znajdziemy z kolei technologię Techlite+, która dba o amortyzację, podparcie i ochronę stóp. Warto również wspomnieć o systemie Navic Fit System gwarantujący naturalną stabilizację śródstopia. Model Peakfreak II Outdry został wyceniony na 559,99 PLN, natomiast wyższa wersja Peakfreak II Mid Outdry na 599,99 PLN.

Peakfreak II Outdry Peakfreak II Mid

Przeczytaj także: Columbia Sportswear Water i Camplife – nowe kolekcje na lato

FACET Sierra Outdry to buty trailowe, które mogą poszczycić się zaawansowanymi technologiami. Model ten posiada cholewkę ze skór licowej, co sprawia, że jest niezwykle wytrzymałe. Technologie, które wykorzystano w tym modelu, ułatwiają poruszanie się po szlaku. Oczywiście znajdziemy tutaj technologię OutDry, która chroni naszą stopę przed przemoknięciem i gwarantuje jej odpowiednie oddychanie czy system Navic Fit System do naturalnej stabilizacji śródstopia. Producent postawił również na wcześniej wspomnianą technologię Techlite+ zapewniającą wysoką amortyzację i komfort podczas marszu. O odpowiednią przyczepność dba technologi Omni-Grup. Model został wyceniony na 649,99 złotych.

FACET Sierra Outdry

Kolejnym modelem w nowej kolekcji Columbia Sportswear Hike FW22 jest Columbia Trailstorm Waterproof. Na pokładzie znajdziemy m.in. technologię Navic Fit System do stabilizacji śródstopia, membranę Omni-Tech dbającą o nieprzemakanie i oddychanie stopy, podeszwę ADAPT TRAX zapewniajacą doskonałą przyczepność oraz technologię Techlite, która gwarantuje odpowiednią amortyzację. Warto jednak podkreślić, że obuwie to posiada poliuretanowe wzmocnienia TPU na czubkach palców. Model ten dostępny jest w wersji klasycznej (Trailstorm Waterproof), w której kosztuje 439,99 PLN oraz w wersji z wyższą cholewką (Trailstorm Mid Waterproof) wyceniony na 469,99 PLN.

Trailstorm Waterproof Trailstorm Mid Waterproof

Kolekcja Hike FW22 podpowiada co na siebie ubrać

W kolekcji Columbia Sportswear Hike FW22 znajdują się także ubrania. Męska bluza MAXTRAIL II Fleece Full Zip to świetny wybór na jesienne wyprawy trekkingowe lub po prostu na chłodniejsze dni. Znajdziemy tutaj technologię Omni-Wick, która dba o suchość ciała, odprowadzając wilgoć ze skóry. Bluzę wyceniono na 389,99 PLN.

Maxtrail II Fleece Full Zip

Kolejnym produktem jest kurtka Columbia Omni-Tech Ampli-Dry Shell, która jak sama nazwa mówi, została wyposażona w technologię Omni-Tech. Elastyczny materiał zewnętrzny zapewnia wygodę ruchów, a system wentylacyjny umieszczony pod ramionami pozwala na szybkie odparowanie ciepła i wilgoci. Krój tej kurtki dopasowany jest do sylwetki użytkownika. Model ten został wyceniony na 649,99 PLN.

Omni-Tech Ampli-Dry Shell

Kurtka Powder Lite Hybrid Jacket to z kolei ocieplana kurta, którą możecie zakupić w ramach kolekcji Columbia Sportswear Hike FW22. Model ten został wypełniony syntetycznym materiałem Thermator. Ma także podszewkę Omni-Heat Reflective odbijającą ciepło. Jest to idealna kurtka na chłodniejsze dni. Hybrydowa konstrukcja kurtki zapewnia elastyczność i oddychalność. Model dostępny jest w cenie 499,99 PLN.

Powder Lite Hybrid Jacket

Spodnie Columbia Triple Canyon EU Fall Hiking to idealne rozwiązanie na szlak, które zapewniają swobodę ruchów. Panele w pasie pozwalają na swobodne dostosowanie do ciała. Powłoka Omni-Shield zwiększa ochronę przed wilgocią i zabrudzeniem, co przyśpiesza wysychanie spodni. Materiał jest elastyczny i przystosowuje się do każdego ruchu użytkownika. Spodnie zostały wycenione na 389,99 PLN.

Triple Canyon EU Fall Hiking Pants

Cała kolekcja Columbia Sportswear Hike FW22 dostępna jest m.in. w stacjonarnym sklepie Columbia w Zakopanem i na stronie sklep-columbia.pl