Lato oficjalnie się rozpoczęło i temperatury w ostatnim czasie mocno nas rozpieszczają. Z okazji okresu wakacyjnego Columbia Sportswear przygotowała dwie nowe kolekcje, które sprawdzą się podczas wypadu nad jezioro i na kamping. Co zaoferują kolekcje Water i Camplife?

Wraz z wprowadzeniem nowych kolekcji Columbia Sportswear zaprezentowała nową technologię, którą możemy spotkać w butach. Mowa tutaj o TechLite Plush, czyli system oferujący najwyższy poziom amortyzacji podczas spacerów. Lekka i responsywna pianka zapewnia amortyzację, a podwyższona konstrukcja podeszwy środkowej sprawia, że proces przetoczenia stopy z pięty na palce zwiększa komfort poruszania się po nierównym terenie. Warto również zaznaczyć, że letnie kolekcje Water i Camplife to ekologiczne podejście firmy, która wykonała piankę Bloom oraz bieżniki w butach z materiałów pochodzących z recyklingu.

Columbia Sportswear Water i Camplife - nowe kolekcje na lato

Buty z kolekcji SS22 wyposażono w nową technologię amortyzacji

Nową technologię TechLite Plush od Columbia Sportswear znajdziemy w modelach butów, które są częścią nowych kolekcji. Modele ESCAPE™ THRIVE ENDURE™ i ESCAPE™ THRIVE ULTRA™ charakteryzują się lekką konstrukcją oraz wytrzymałością butów outdoorowych. Znajdziemy tutaj podeszwę Adapt Trax gwarantującą wysoką przyczepność, a 5 mm żłobienia zapewniają bezpieczeństwo podczas przepraw przez błotniste tereny. Cholewka wykonana ze specjalnej siateczki, która zapewnia odpowiednią wentylację. Model ESCAPE™ THRIVE ENDURE™ wyposażono także w technologię OutDry, która gwarantuje wodoodporność. Cena za model ENDURE – 699,99 PLN, a za ULTRA – 599,99 PLN.

ESCAPE THRIVE ULTRA ESCAPE THRIVE ENDURE

Model Columbia Sportswear SUMMERTIDE to obuwie, które nie tylko sprawdzi się w terenie, ale także będzie odpowiednim butem dla wszelkich sportów związanych z wodą! Obuwie to możemy zabrać na kajaki, żeglowanie czy raffting. Posiadają one siatkową cholewkę z neoprenowym ściągaczem, co zapewnia nam odpowiednią przewiewność. Konstrukcja stworzona jest z syntetycznych nakładek, dzięki czemu obuwie jest trwałe. Środkowa podeszwa została wykonana z ekologicznej pianki Bloom, tak samo, jak podeszwa, którą wykonano z gumy pochodzącej z recyklingu. Doskonale zabezpiecza ona stopę przed poślizgiem. Buty zostały wycenione na 439,99 PLN.

Columbia Sportswear Water i Camplife - nowe kolekcje na lato

Ostatnim modelem obuwia, które wchodzą do kolekcji SS22 Columbia Sportswear, jest kolejna odsłona kultowego Drainmaker. Obuwie to jest dedykowane fanom sportów wodnych. Konstrukcja pozwala na łatwe czyszczenie i odprowadzanie wody, a sam but odpowiednio zabezpiecza stopę przed poślizgiem. Bardzo dobrze również się do niej dopasowuje. Te lekkie buty zostały wycenione na 389,99 PLN.

Przeczytaj także: Columbia Sportswear ICONS Field Creek – nowa kolekcja

Columbia Sportswear Water i Camplife - nowe kolekcje na lato

Columbia Sportswear prezentuje nowe modele koszulek i spodenek

Nie tylko obuwie znalazło się w kolekcji SS22 Columbia Sportswear. Męska kolekcja powiększyła się o szybkoschnącą bluzę Fork Stream™ Long Sleeve Shirt. Jest ona stworzona z myślą o intensywnym treningu. Wykorzystano tutaj technologię Omni-Wick, której zadaniem jest odprowadzenie wilgoci ze skóry w głąb tkaniny. Wilgoć, kiedy dociera do materiału, szybko odparowuje. Sugerowana cena bluzy to 169,99 PLN.

Columbia Sportswear Water i Camplife - nowe kolekcje na lato

Columbia Sportswear Zero Ice Cirro-Cool™ Graphic Tee to idealna koszulka na upalne dni. Szybkoschnący materiał, w którym wykorzystano technologię Omni-Wick, pozwala na szybkie schnięcie, a technologia Omni-Freeze Zero Ice odpowiedzialna jest za właściwości chłodzące. Pierścienie tej technologii wchodzą w interakcję z potem, co pozwala obniżyć temperaturę materiału. Koszulka została wyceniona na 199,99 PLN.

Columbia Sportswear Water i Camplife - nowe kolekcje na lato

Spodenki Columbia Sportswear Roatan Drifter™ 2.0 Water Short również wykorzystują technologię Omni-Wick, która pozwala na szybkie schnięcie materiału. Spodenki te wykonane zostały z nylonu, dlatego też świetnie sprawdzą się na plaży i w wodzie. Technologia Omni-Shield chroni materiał przed zabrudzeniem, a Omni-Shade przed szkodliwym promieniowaniem słonecznym na poziomie UPF 50. Sugerowana cena spodenek z nowej kolekcji SS22 to 169,99 PLN.

Columbia Sportswear Water i Camplife - nowe kolekcje na lato

Ochrona głowy z nową kolekcją SS22

W czasie letnich dni musimy chronić swoją głowę, dlatego też w kolekcji SS22 znalazł się także kapelusz Bora Bora™ wyposażony w technologie Omni-Wick oraz Omni-Shade (wyceniony na 119,99 PLN) oraz bawełniana czapka z daszkiem częściowo wykonana z przewiewnej siateczki Mesh™ Snap Back Hat, której cena detaliczna to 109,99 PLN.

Columbia Sportswear Water i Camplife - nowe kolekcje na lato Columbia Sportswear Water i Camplife - nowe kolekcje na lato

Produkty z nowej kolekcji marki Columbia dostępne są w wybranych sklepach stacjonarnych oraz na oficjalnej stronie producenta.

Columbia Sportswear Water i Camplife - nowe kolekcje na lato

Źródło: Columbia/info prasowe