Columbia Sportswear prezentuje nową serię butów trekkingowych SS22!

Zbliżają się piękne i ciepłe dni, dlatego też powrót na górskie szlaki będzie odskocznią dla wielu z nas. W związku z tym Columbia Sportswear prezentuje nową serię butów trekkingowych z kolekcji SS22, które zapewniają nie tylko bezpieczeństwo podczas pokonywania trudnych terenów, ale także wygodę, która w tym przypadku jest na wagę złota.

Buty Columbia Sportswear z kolekcji SS22 wygoda i bezpieczeństwo

Pokonywanie górskich szlaków to dla wielu odskocznia. Bardziej zapaleni miłośnicy górskich przełęczy nie zważają na pogodę, jednak ci, którzy lubią spacerować w słoneczne dni wkrótce wyruszą w trasę. Dlatego też Columbia Sportswear zaprezentowała nową kolekcję butów trekkingowych SS22, która łączy w sobie bezpieczeństwo podczas pokonywania kolejnych kilometrów oraz wygodę, bez której na górski szlak nie ma co się wybierać.

Przeczytaj także: Wiosenna kolekcja Columbia DRY. Nie daj się kapryśnej pogodzie!

W nowej kolekcji Columbia Sportswear SS22 znajduje się sześć nowych modeli butów trekkingowych, które różnią się od siebie nie tylko stylistyką, ale także charakterystyką. Jedne z nich przygotowane są dla trudniejszych tras, inne z kolei przystosowane są do szybkiego pokonywania górskich szlaków. To, co ich łączy to nowoczesne technologie, które wpływają na bezpieczeństwo oraz wygodę podczas wędrówek.

Nowe modele z kolekcji SS22

Columbia Trailstorm Waterproof to solidny but, który wykorzystuje dopasowaną konstrukcję Navic Fit System. Jest ona odpowiedzialna za stabilizację śródstopia. Buty zostały wykonane z wytrzymałej tkaniny syntetycznej, wyposażono je również w membranę Omni-Tech zabezpieczającą obuwie przed przemakaniem. Dodatkowo dba ona również o to, aby stopa miała czym oddychać. Na czubku palców znajdziemy poliuretanowe wzmocnienia TPU, które chronią obuwie przed uszkodzeniami mechanicznymi. Znajdziemy tutaj także wiązanie Ghillie, gwarantujące doskonałe dopasowanie oraz podeszwę ADAPT TRAX, która dba o odpowiednią stabilizację na wymagającym terenie. Śródpodeszwa wspiera technologię Techlite+, dzięki której stopa jest odpowiednio amortyzowana podczas wędrówki. Sama podeszwa ma 4 mm, dzięki czemu idealnie sprawdzi się na grząskim, błotnistym terenie. Columbia Sportswear Trailstorm Waterproof występuje w dwóch wersjach klasycznej, która kosztuje 439,99 PLN i z wyższą cholewką (Trailstorm Mid Waterproof) wyceniona na 469,99 złotych. Obuwie dostępne jest w wersji damskiej i męskiej.

Columbia Sportswear prezentuje nową serię butów trekkingowych SS22! 35 Columbia Sportswear prezentuje nową serię butów trekkingowych SS22! 36

Columbia Sportswear Peakfreak X2 OutDry to but o bardziej nowoczesnym designie, który sprawdzi się na każdym terenie. Największą jego zaletą jest trwałość oraz wykorzystane technologie, które zwiększają komfort użytkowania. Cholewka została pokryta lekką siateczką, która została zgrzana z tekstylnymi wzmocnieniami. Membrana OutDry, która została użyta na zewnątrz, stanowi ochronę przed przemoknięciem. Jest to swego rodzaju bariera, która zatrzymuje wodę na zewnętrznej powierzchni buta. Ta sama technologia dba o odpowiednią wentylację, dzięki czemu stopa ma czym oddychać i zapewnia jej stałą temperaturę. Model wykorzystuje technologię Techlite, zapewniającą odpowiednią amortyzację, podparcie i ochronę stóp podczas wędrówki. Czubek buta został wzmocniony. Przyczepność podczas górskich spacerów gwarantuje podeszwa Omni-Grup. Model Peakfreak X2 OutDry oferowany jest w wersji klasycznej, jak i z wyższą cholewką (Peakfreak X2 Mid OutDry). Cena odpowiednio: 499,99 oraz 559,99 PLN. Obuwie występuje w wersji męskiej i damskiej.

Columbia Sportswear prezentuje nową serię butów trekkingowych SS22! 37 Columbia Sportswear prezentuje nową serię butów trekkingowych SS22! 38

Ostatnimi modelami w nowej kolekcji SS22 jest model Columbia Sportswear Hatana Max OutDry. Jest to obuwie przygotowane dla osób, które narzucają szybkie tempo. Buty wykonano z syntetycznej tkaniny, która oferuje wysoką wytrzymałość. Siatka wykorzystana w tym budzie gwarantuje lepszą cyrkulację powietrza, co przenosi się na komfort użytkowania. Cholewka została wzmocniona poliuretanowymi wzmocnieniami TPU. Producent wykorzystał tutaj membranę OutDry oraz śródpodeszwę Techlife+. Obuwie dostępne jest w wersji damskiej i męskiej, a jego cena wynosi 499,99 PLN.

Columbia Sportswear prezentuje nową serię butów trekkingowych SS22! 39 Columbia Sportswear prezentuje nową serię butów trekkingowych SS22! 40

Kolekcja SS21 jest dostępna w sklepach stacjonarnych oraz online, m.in. na sklep-columbia.pl!