Wiosenna kolekcja Columbia DRY. Nie daj się kapryśnej pogodzie!

Wiosenna kolekcja Columbia DRY to ubrania, które powinny znajdować się w Twojej szafie. Wiosna to pora roku, w której pogoda potrafi płatać figle i zmieniać się w jak w kalejdoskopie. Nowa kolekcja DRY sprawi, że już nic Cię nie zaskoczy – w mieście czy na górskim szlaku!

Kolekcja Colubmia DRY wyposażona w technologię Omni-Tech™

Nowa kolekcja Columbia DRY 2021 to ubrania oferujące żywą kolorystykę, modne kroje oraz praktyczne rozwiązania, które docenią osoby lubiące aktywnie spędzać swój wolny czas. Kolekcję wyposażono w technologię Omni-Tech™, która określana jest jako technologia chroniąca przed nagłą zmianą pogody. Kluczowym czynnikiem w prawidłowym funkcjonowaniu tej technologii jest mikroporotowa, oddychająca membrana oraz uszczelnione szwy pokryte wodoszczelną powłoką. Kolekcja Columbia DRY z Omni-Tech™ to ubrania, które warto mieć ze sobą podczas spaceru po mieście czy wyprawie na górskie szlaki.

Styl, szyk i wodoodporność – to właśnie nowa kolekcja amerykańskiej marki

Omni-Tech™ Ampli-Dry™ Shell z kolekcji Columbia DRY to model kurtki, który świetnie sprawdzi się podczas wiosennych wypraw trekkingowych. Materiał zewnętrzy, z którego wykonana została kurtka jest elastyczny w czterech kierunkach, dlatego też oferuje wysoki komfort i swobodę ruchów. Kurtka poisada zamki wentylacyjne odprowadzające nagromadzoną wilgoć. Ergonomiczny krój dopasowany do sylwetki, regulowany kaptur czy zapinane kieszenie sprawiają, że kurtka jest idealnym wyposażeniem każdej osoby aktywnej fizycznie. Model dostępny jest w cenie 639,99 PLN.

Ampli-Dry™ Shell z kolekcji Columbia DRY to model kurtki, który świetnie sprawdzi się podczas wiosennych wypraw trekkingowych.

Z kolei Columbia Buckhollow™ Anorak to miejski model kurtki wkładanej przez głowę. Oczywiście wyposażona w technologię Omni-Tech™ świetnie chroni przed deszczem. Model ten posiada regulowany kaptur i przedłużany tył, a zamek z boku ułatwia zakładanie i zdejmowanie kurtki. Na brzuchu umieszczono dużą kieszeń na rzep, w której zmieszczą się osobiste rzeczy oraz kilka dodatkowy kieszeni na drobiazgi. Wysoki kołnierz chroni przed wiatrem. Kurtkę z kolekcji Columbia DRY wyceniono na 499,99 PLN.

Columbia Buckhollow™ Anorak to miejski model kurtki wkładanej przez głowę.

Kurtka Inner Limits II Jacket to model idealny na zmienne warunki pogodowe. Modny design modelu w połączeniu z technologią Omni-Tech™ ochroni nas przed deszczem oraz skutecznie pozbędzie się nadmiaru wilgoci. Kurtka jest funkcjonalna i zaprojektowana z myślą o komforcie – oferuje dopasowany fason, pojemne kieszenie zapinane na zamki, wewnętrzną kieszeń oraz regulowany i odpinany kaptur. Wysoki kołnierz skutecznie chroni przed zimnym wiatrem. Dwukolorowy model Inner Limits II Jacket został wyceniony na 429,99 PLN.

Kurtka Inner Limits II Jacket to model idealny na zmienne warunki pogodowe.

Columbia Titan Pass 2.5L Shell, tak jak każda kurtka z kolekcji DRY posiada technologię Omni-Tech. Model wyposażono w regulowany kaptur i mankiety oraz odblaskowe detale dla lepszej widoczności po zmroku. Kurta ma wiele kieszeni zapinanych na zamek zarówno na zewnątrz, jak i w wewnątrz. Kurtkę Columbia Titan Pass 2.5L Shell wyceniono na 849,99 PLN.

Columbia Titan Pass 2.5L Shell, tak jak każda kurtka z kolekcji DRY posiada technologię Omni-Tech.

Stawiaj każdy krok z niesamowitą pewnością – obuwie z kolekcji Columbia DRY

Nowa kolekcja Colubmia DRY obejmuje również obuwie. Model Trailstorm Waterproof oferuje dopasowaną konstrukcję Navic Fit System™ odpowiadający za odpowiednią stabilizację stopy oraz membranę Omni-Tech™. Konstrukcję wykonano z wytrzymałej tkaniny. Na czubkach palców w butach Trailstorm Waterproof znajdziemy poliuretanowe wzmocnienia TPU zabezpieczające przed uszkodzeniami mechanicznymi. Podeszwa ADAPT TRAX™ oraz wiązanie typu Ghillie zapewniają wysoki komfort. Buty Columiba Trailstorm Waterproof posiadają również śródpodeszwę Techlite+™, która skutecznie amortyzuje każdy krok. Model dostępny jest w wersji klasycznej oraz z wyższą cholewką (Trailstorm Mid Waterproof). Ceny to odpowiednio 379,99 oraz 429,99 PLN.

Columiba Trailstorm Waterproof naszpikowane są technologią, która dba o nasz komfort.

W kolekcji DRY 2021 pojawiły się również odświeżone wersje dwóch modeli – uniwersalny Facet 15 OutDry oraz lekki but trekkingowy z wyższą cholewką – Facet 30 OutDry. Cholewkę w tych modelach wykonano bez użycia szwów, a z połączenia kilku warstw tkaniny, które połączono termicznie. Technologia OutDry zapewnia wodoodporność i świetną oddychalność. Wszyty do wewnętrze części cholewki język chroni przed dostawaniem się do środka piachu i kamieni.

Modele Facet 15 OutDry i Facet 30 OutDry posiadają lekką podeszwę środkową Techlite. Technologia ta gwarantuje bardzo dobrą amortyzację, wysoki komfort oraz zwrot energii podczas każdego kroku. Technologia FluidFrame dodatkowo wspiera śródstopie i prawidłowe przetłaczanie stopy z pięty na palce. System stabilizacja HGS w butach Columbia Facet zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo podczas pokonywania kolejnych szlaków. Cena: 599,99 PLN (Facet 30 OutDry) oraz 549,99 PLN (Facet 15 OutDry).

Modele Columbia Facet oferują wodoodporność i wysoki komfort.

Kolekcję Columbia DRY można dostać m.in. w oficjalnym sklepie Columbia.