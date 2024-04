Cook Story by Samsung ma nowy sprzęt. Jest ładny i… mądry!

Cook Story by Samsung to miejsce na mapie Warszawy, które służy do organizacji warsztatów kulinarnych. Możemy tam również poznać najnowsze rozwiązania AGD marki Samsung. W ubiegłym tygodniu to miejsce mocno się zmieniło. Ba, można mówić śmiało o nowym otwarciu! Wszystko za sprawą gruntownego remontu.

Cook Story by Samsung w Warszawie. Zobacz, co oferuje odwiedzającym.

Cook Story by Samsung został otworzony w 2017 roku. Przez ten czas zorganizowano ponad tysiąc warsztatów, w których uczestniczyło ponad dwadzieścia tysięcy osób. Liczby te robią wrażenie. Uczestnicy mogli zdobyć wiedzę kulinarną oraz poznać tajniki kuchni z różnych rejonów świata. Oczywiście, to nie tylko miejsce, w którym można nauczyć się gotowania. Jak sama nazwa mówi, można tam zobaczyć i przetestować najnowocześniejszy sprzęt AGD marki Samsung. Mowa o urządzeniach codziennego użytku – piekarnikach, lodówkach, płytach indukcyjnych.

Nowości w Cook Story by Samsung. Możesz sprawdzić w praktyce najnowszy sprzęt AGD koreańskiej marki

25 kwietnia bieżącego roku mogliśmy być świadkami ponownego otwarcia, które wygląda zjawiskowo. Uczestnicy prezentacji mogli poznać uznanego kucharza Piotra Kucharskiego. Był on również prowadzącym spotkanie. Co zmieniło się w Cook Story by Samsung? Zacznijmy od kwestii wizualnych. Przede wszystkim odświeżono wnętrza. Wykorzystano produkty marki Paradyż. Mowa między innymi o spiekach kwarcowych TRI-D, które są nowością jeśli chodzi o gamę produktową Ceramiki Paradyż. Wykorzystano je w przypadku blatu ulokowanego w części warsztatowej oraz prezentowanych urządzeń.

Spore zmiany dotyczą również sprzętu AGD, który jest wykorzystywany w tym miejscu. Mam na myśli między innymi piekarniki Samsung Dual Cook, które oferują bardzo praktyczną funkcję, Mowa o możliwości przygotowania dwóch różnych potraw jednocześnie. Nie ma obaw – zapachy nie przenikną pomiędzy komorami. Odwiedzający to miejsce będą również mogli zobaczyć lodówki z technologią Win Cooling Plus. Podobno zachowują świeżość jedzenia przez dłuższy czas. To za sprawą zmiany temperatury i wilgotności w chłodziarce, która wykorzystuje niezależne parowniki i obieg powietrza. Oczywiście, nie mogło zabraknąć również płyt indukcyjnych z otwartą przestrzenią Flex Zone. To rozwiązanie pozwala na pomieszczenie jednocześnie kilku naczyń.

Na tym nie koniec – rzecz jasna. Jaki jest niezbędny element dzisiejszej, nowoczesnej kuchni? Oczywiście, zmywarka. Mowa o modelach, które wykorzystują nowy system WaterJet Clean. Co to takiego? Ma on za zadanie dokładnie umyć naczynia, zachowując przy tym wysoką klasę energetyczną. Podobno podczas całego procesu urządzenie zużywa niewielką ilość wody, a przy okazji nie obniża jakości zmywania. Osoby, które odwiedzą showroom będą mieć okazję porozmawiać z doradcami, którzy opowiedzą o zaletach sprzętu AGD firmy Samsung. Sugeruję podyskutować o aplikacji SmartThings, z której sam korzystam. Świetna rzecz – niezwykle wygodna.

Unikatowe wzornictwo w Cook Story by Samsung

Jeśli już będziecie w tym miejscu, zwróćcie uwagę na ciekawe wzornictwo niektórych urządzeń Samsung. Mam tu na myśli interesujące warianty kolorystyczne Bespoke. Osobiście urzeka mnie linia sprzętów do zabudowy Infinite Line. Oprócz tego warto poznać zalety wykorzystywania asystenta gotowania SmartThings Food. Rzecz jasna, eksperci pokażą również jak można oszczędzać energią i zarządzań nią za sprawą wykorzystania trybu AI Energy Mode.

Przyznam szczerze, że miejsce to wygląda bardzo efektownie. Oczywiście, każdy może udać się do Cook Story by Samsung. Showroom mieści się przy ulicy Klimczaka 1 w Warszawie. Mowa o budynku Royal Wilanów. Warto dodać, że odbywają się tam cyklicznie warsztaty i wydarzenia, w których możecie brać udział. Chciałbyś przygotować idealnego steka? A może chcesz zaskoczyć wszystkich tym, co potrafisz “wyczarować” ze szparagami? To wybrane warsztaty, w których każdy może wziąć udział. Ile to kosztuje? Mowa o około 300 złotych. Szczegóły znajdziecie na stronie Cookstory.online.

Wydaje mi się, że nawet jeśli was nie interesuje tematyka gotowania, takie warsztaty to świetny pomysł na prezent dla kogoś bliskiego. Taka osoba, która lubi gotować dowie się czegoś nowego, zasmakuje fajnej, nowej kuchni, a przy okazji spędzi miło czas w doborowym towarzystwie. Warsztaty prowadzą wykwalifikowani i uznani szefowie kuchni, blogerzy kulinarni i przede wszystkim osoby, które z pasją chcą przekazać swoją wiedzę związaną z kuchnią. Przy okazji zachęcam do lektury mojego testu robota sprzątającego Samsung JetBot AI+ VR50T95735W.