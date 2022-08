Apple nie może narzekać na brak sukcesów. Według najnowszych danych amerykański gigant zanotował w czerwcu rekordowy przychód, a teraz okazuje się, że coraz większa liczba użytkowników migruje na smartfony iPhone. Android powoli traci przewagę nad swoim największym konkurentem?

Apple chwali się wynikami. Tak dobrze nie było nigdy

Czy Apple iOS prześcignie kiedykolwiek? Trudno to określić, chociaż wydaje się, że jest to przysłowiowa walka z wiatrakami. Z systemu Google korzysta praktycznie każdy producent poza właśnie gigantem z Cupertino. Niemniej jednak, smartfony z serii iPhone przyciągają coraz większą liczbę użytkowników Androida. A liczby to pokazują.

W czerwcu Apple osiągnęło rekordową liczbę przychodów. Firma zyskała aż 83 miliardy dolarów, co jest o 2 proc. lepszym wynikiem względem analogicznego okresu sprzed roku. Prezentacja wyników finansowych firmy potwierdziła również, że popularność smartfonów iPhone stale rośnie i tak dobrze jeszcze nie było. Klienci porzucają konkurencje i wybierają telefony producenta z nadgryzionym jabłkiem w logo.

iPhone przyciąga coraz więcej osób z Androidem

Na rynku smartfonów nie mamy dużego wyboru, jeśli chodzi o systemy operacyjne. Możemy wybrać smartfon z systemem Google Android lub Apple iOS. Co prawda pozycja Androida nie jest zagrożona, to jednak coraz większa liczba osób zdaje się przesiadać na smartfony iPhone. W trzecim kwartale Apple sprzedało 40,66 mln smartfonów (39,57 mln w 3Q 2021 roku).

Coraz więcej ludzi migruje na iPhone. Dane z 2022 roku to potwierdzają!

Nie są to duże wzrosty sprzedaży, ale ewidentnie widać tendencję wzrostową, co jest bardzo dobrą wiadomością dla amerykańskiego giganta z Cupertino. Wkrótce na rynku pojawi się iPhone 14 w trzech różnych wersjach, więc to będzie kolejna okazja do zwiększenia swoich przychodów oraz pozyskania nowych klientów.

