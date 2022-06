Marka Cupra nie jest jeszcze tak popularna w naszym kraju , a już budzi spore zainteresowanie na ulicach. Zwłaszcza jeśli jest to model Cupra Formentor VZ w pięknym matowym kolorze. Cztery końcówki układu wydechowego czy zaciski Brembo od razu mówią nam, że nie jest to najzwyklejsza wersja, a pod maską może kryć się coś ciekawszego.

Cupra Formentor VZ 310 KM DSG 4Drive [TEST] - najlepszy? 95

Najważniejsze to co kryje się pod maską

Niestety, wraz z oddzieleniem submarki Cupra od Seata i wprowadzeniem nowych modeli, doszło do sytuacji, w której ów modele przestały charakteryzować się najmocniejszymi silnikami w gamie. Pojawiły się wersje 1.5 czy mniej wysilone 2-litrowe jednostki. Ale na szczęście nie w naszym testowym egzemplarzu.

Tak, ktoś nie bał i ******* pokrywę silnika

Model Cupra Formentor VZ wyróżnia przede wszystkim najlepsza jednostka jaka mogła trafić pod maskę takiego auta. Oczywiście pomijam limitowaną odmianę VZ5 z 2.5 litrowym 5-cylindrowym silnikiem. Ale wróćmy do naszego testowego modelu.

Do napędu Cupra Formentor VZ służy 2-litrowa, 4-cylindrowa jednostka legitymująca się mocą 310 koni mechanicznych i 400 Nm momentu obrotowego. Jest całkiem dobrze znana z innych samochodów koncernu VW i to nie dziwi. Jest żwawa, dynamiczna i również potrafi być oszczędna. A to m.in za sprawą zastosowania 7-biegowej skrzyni DSG oraz napędu 4Drive. Uważam, że całokształt tego auta podsumowują jego osiągi, czyli przyspieszenie na poziomie 4,9 sekundy i prędkość maksymalna 250 km/h (przy czym niekiedy z procedury „launch control” można uzyskać nawet 4,5 sekundy). To tylko pokazuje jak dobrą jednostką jest ten silnik.

Dynamiczna jazda w trybie Cupra czy Sport niestety niekiedy przekłada się na wysokie spalanie. „Jedynka” z przodu pojawiać się będzie notorycznie. Jednak nawet przy mojej cięższej nodze nie udało mi się uzyskać spalania w mieście powyżej 15 litrów. W trasie spokojnie przy prędkościach 120-140 km/h możemy zejść poniżej 9 litrów, a niekiedy i nawet w okolice poniżej 8. Zarówno przyspieszenie jak i spalanie zaskoczy niejedną osobę.

Spalanie przy ciężkiej nodze, głównie miasto i autostrada

A jak z komfortem ktoś zapyta? Otóż, moim zdaniem, jak na podwyższonego Leona jest twardo. Są 19-calowe felgi oraz adaptacyjne zawieszenie. Ale jest on zbyt sportowo zestrojony, a to na niektórych polskich drogach jest uporczywe. Czuć, że auto ma sportowy charakter i jest dość sztywne, a to przekłada się na zmniejszony komfort. Z drugiej strony Cupra Formentor VZ charakteryzuje się naprawdę świetnymi właściwościami jezdnymi jak na takiego „sportowego crossovera”. A do tego opcjonalne hamulce Brembo o średnicy z przodu 370 mm zatrzymają te 1644 kg bez najmniejszego problemu.

Cupra Formentor VZ 310 KM DSG 4Drive [TEST] - najlepszy? 96 Cupra Formentor VZ 310 KM DSG 4Drive [TEST] - najlepszy? 97 Cupra Formentor VZ 310 KM DSG 4Drive [TEST] - najlepszy? 98 Cupra Formentor VZ 310 KM DSG 4Drive [TEST] - najlepszy? 99

Cupra Formentor VZ to design rzucający się w oczy

Nie łatwo przejść obok Cupra Formentor VZ obojętnie. Piękny, szary, matowy kolor o nazwie Magnetic Tech Matt wraz z miedzianymi znaczkami czy zaciskami hamulców naprawdę komponuje się znakomicie. Zabrakło mi jedynie w tej konfiguracji miedzianego wykończenia felg, zamiast srebrnego i byłoby idealnie. Do tego środek wykończony skórą Nappa w kolorze czarnym wraz ze sportowymi fotelami powoduje, że obraz całego auta jest spójny i nadaje mu zadziornego charakteru.

Cupra Formentor VZ 310 KM DSG 4Drive [TEST] - najlepszy? 100 Cupra Formentor VZ 310 KM DSG 4Drive [TEST] - najlepszy? 101 Cupra Formentor VZ 310 KM DSG 4Drive [TEST] - najlepszy? 102 Cupra Formentor VZ 310 KM DSG 4Drive [TEST] - najlepszy? 103 Cupra Formentor VZ 310 KM DSG 4Drive [TEST] - najlepszy? 104 Cupra Formentor VZ 310 KM DSG 4Drive [TEST] - najlepszy? 105

Czy Cupra Formentor VZ to samochód bez wad?

Otóż muszę jasno powiedzieć, że znalazło się kilka elementów, które moim zdaniem należałoby poprawić. Tak jak każdy, mniej lub bardziej sportowy samochód tak i model Cupra Formentor VZ oferuje kilka trybów jazdy. Niestety, w dwóch o nazwie Sport i Cupra z głośników grany jest nienaturalny dźwięk imitujący silnik. Jest on na tyle męczący, że zmuszony byłem wybrać tryb Individual by wyłączyć ten dźwięk . Niestety, miałem również wrażenie, że ma to wpływ na dźwięk z wydechu. Odnosiłem wrażenie, że auto przestaje wydawać miłe dla ucha strzały przy zmianie biegów.

Cupra Formentor VZ 310 KM DSG 4Drive [TEST] - najlepszy? 106

Kolejnym elementem są tzw. cupholdery. W tym modelu znalazły się, jak to przystało na koncern VW, zaraz przy podłokietniku. Niestety, ktoś wpadł na pomysł oszczędzenia przestrzeni i zrobił dwa miejsca, jedno większe drugie mniejsze. Niestety, to powoduje problem z „transportem” np. dwóch dużych kaw.

Cupra Formentor VZ 310 KM DSG 4Drive [TEST] - najlepszy? 107

Kierowca w centrum uwagi

Muszę przyznać, że pozycja za kierownicą w Cupra Formentor VZ jest znakomita. Siedzisko w najniższej pozycji powoduje, że fajnie widać masywną maskę z przodu, ale nie powoduje to pogorszenia widoczności. Czuć jakbyśmy siedzieli w jakimś kokpicie. I jeszcze to odpalanie auta z przycisku na kierownicy. Bajka!

Co więcej, ekran główny deski rozdzielczej jest lekko obrócony w naszą stronę, a to dosyć dobrze poprawia jego przejrzystość i nie musimy tak często odrywać wzroku od drogi.

Cupra Formentor VZ 310 KM DSG 4Drive [TEST] - najlepszy? 108 Cupra Formentor VZ 310 KM DSG 4Drive [TEST] - najlepszy? 109 Cupra Formentor VZ 310 KM DSG 4Drive [TEST] - najlepszy? 110 Cupra Formentor VZ 310 KM DSG 4Drive [TEST] - najlepszy? 111 Cupra Formentor VZ 310 KM DSG 4Drive [TEST] - najlepszy? 112 Cupra Formentor VZ 310 KM DSG 4Drive [TEST] - najlepszy? 113 Cupra Formentor VZ 310 KM DSG 4Drive [TEST] - najlepszy? 114 Cupra Formentor VZ 310 KM DSG 4Drive [TEST] - najlepszy? 115

Właściwości jezdne oferowane przez Cupra Formentor VZ są na naprawdę wysokim poziomie. Należy pamiętać przy tym, że nie jest to sportowy hot-hatch, a podwyższona jego wersja. Co ciekawe, wcale tego nie czuć. Prowadzi się tak samo dobrze jak inne auta o wiele niższym środku ciężkości.

Cupra Formentor VZ 310 KM DSG 4Drive [TEST] - najlepszy? 116 Cupra Formentor VZ 310 KM DSG 4Drive [TEST] - najlepszy? 117 Cupra Formentor VZ 310 KM DSG 4Drive [TEST] - najlepszy? 118 Cupra Formentor VZ 310 KM DSG 4Drive [TEST] - najlepszy? 119 Cupra Formentor VZ 310 KM DSG 4Drive [TEST] - najlepszy? 120

Należy też zwrócić uwagę na same wymiary samochodu. 4450/1839 mm długości i szerokości sprawia, że to dosłownie jest lekko napompowany Seat Leon, a co za tym idzie Cupra Formentor VZ jest kompaktowy z zewnątrz, a w środku zapewnia naprawdę przyzwoite ilości miejsca. Do tego bagażnik o pojemności 420 litrów. Może nie jest największy w klasie, ale to akurat przez mocno opadającą linię dachu. W rzeczywistości jest dobrze ustawny i pojemny.

Cupra Formentor VZ 310 KM DSG 4Drive [TEST] - najlepszy? 121

Fajną opcją jest również dokupienie systemu nagłośnienia Beats Audio. Głośniki grają całkiem przyjemnie, a jest to wydatek jedynie koło 2 tysięcy złotych.

Cupra Formentor VZ 310 KM DSG 4Drive [TEST] - najlepszy? 122 Cupra Formentor VZ 310 KM DSG 4Drive [TEST] - najlepszy? 123 Cupra Formentor VZ 310 KM DSG 4Drive [TEST] - najlepszy? 124

A jak jesteśmy już przy pieniądzach, to jaka jest cena?

Wyjściowo wersja Cupra Formentor VZ kosztuje 216 900 złotych. Dodając do tego matowy lakier, kubełkowe fotele ze skórą Nappa czy wyczynowe zaciski Brembo i możemy w łatwy sposób osiągnąć już pułap cenowy na poziomie 250 tysięcy. Czy jest to dużo? Wydaje mi się, że cenowo może nie jest najtaniej, ale auto jest tego warte.

Cupra Formentor VZ 310 KM DSG 4Drive [TEST] - najlepszy? 125 Cupra Formentor VZ 310 KM DSG 4Drive [TEST] - najlepszy? 126 Cupra Formentor VZ 310 KM DSG 4Drive [TEST] - najlepszy? 127 Cupra Formentor VZ 310 KM DSG 4Drive [TEST] - najlepszy? 128 Cupra Formentor VZ to samochód tak mocno fotogeniczny, że grzechem nie byłoby robić mu zdjęć w każdej scenerii