Cupra Formentor z silnikiem od Audi RS3 – auto na które czekaliśmy

Losy marki Cupra wciąż dla mnie są zagadką. Oddzielna marka stworzona po to, żeby wyodrębnić sportowe Seaty od tych bardziej pospolitych. Po ostatniej zapowiedzi silnika 1.5 TSI i mocy 150 KM byłem mówiąc szczerze trochę zawiedziony. Na szczęście potwierdziły się przypuszczenia wielu osób i do gamy wkroczy nowy zawodnik z dosyć nietypowym, chociaż idealnie pasującym do tego auta motorem. Tak, Cupra Formentor ma dostać silnik od Audi RS3!

SUV Cupra Formentor 2.5 TFSI tor Nurburgring

Czy Cupra Formentor będzie rywalem Audi RS Q3?

Pewnie klienci Audi nie odejdą i nie kupią „tańszego Seata”, bo nie o to chodzi, a raczej o zachęcenie większego grona odbiorców do zakupu nowej Cupry Formentor. Mi osobiście brakowało mocniejszego silnika dostępnego w tym modelu zwłaszcza, że pokładam w nim duży potencjał.

Obecna, najmocniejsza wersja dostępna w salonach to 2.0 TSI o mocy 310KM. Silnik sprzężony jest z DSG oraz napędem na 4 koła. Dla większości jest to wystarczająca moc, chociaż zdarzają się z drugiej strony i tacy co te 2-litrowe silniki jeszcze bardziej podkręcają. Dla takich osób nowy motor będzie idealną opcją.

400 konna rzędowa „piątka” osiąga pierwszą setkę w Audi RS3 już po 4,5 sekundy. Jesteśmy ciekawi, czy osiągi w Formentorze będą porównywalne. Drugą sprawą jest piękne brzmienie silnika i jego sportowa charakterystyka, która powoli ginie w sportowych autach. Zresztą sami posłuchajcie.

Tego dźwięku silnika nie można pomylić z niczym innym. Oto Cupra Formentor z silnikiem od RSQ3

Obecnie auto testowane jest jeszcze na Nordschleife, a na oficjalne dane i cenę będziemy musieli niestety jeszcze zaczekać.

Jeszcze nie miałem przyjemności i okazji testować nowego Formentora. Czekam ze zniecierpliwieniem, żeby samemu przekonać się o właściwościach jezdnych tego auta. A sam fakt, że może być w nim dostępny silnik 5-cylindrowy jest świetną wiadomością. A wy skusilibyście się na taką 400 konną Cuprę w nadwoziu SUV?

7 Wynik

fot. Autocar