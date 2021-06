Sponsorowane Materiał zewnętrzny

Czy można kupić OC w kilka minut? Dbałość o swoje cztery kółka, regularne wizyty na myjni i u mechanika, to tylko część – bardziej lub mniej – przyjemnych obowiązków każdego kierowcy. Kolejnym z nich jest ubezpieczenie auta, z którym nie można zwlekać. Dlaczego? Każdy dzień zwłoki z ubezpieczeniem samochodu, to nawet kilkaset złotych mniej na koncie. A jak szybko ubezpieczyć samochód? Co zrobić, by nie dopuścić do przerwy w ubezpieczeniu?

Ubezpieczenie samochodu: konieczność czy przykry obowiązek?

Ubezpieczenie samochodu to obowiązek każdego kierowcy. Podstawą, której wymaga prawo jest ubezpieczenie OC, czyli obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Ma ono za zadanie ochronę przed finansowymi konsekwencjami wyrządzenia szkody na mieniu lub osobie innemu uczestnikowi ruchu drogowego. W skrócie – chroni ono nasze interesy, jako kierowcy powodującego szkodę.

Dzięki niemu nie musimy martwić się o wypłatę odszkodowania czy pokrycie kosztów szkód, które wyrządzimy. Nasz portfel jest bezpieczny, a finanse stabilne. Stabilność tracą jednak w momencie jazdy bez ważnego OC. Już jeden dzień bez ważnego ubezpieczenia, to dla właściciela samochodu osobowego 1120 złotych kary. Jeśli ten z wykupieniem obowiązkowej polisy komunikacyjnej spóźni się powyżej 14 dni, z jego portfela upłynni się aż 5600 zł.

Kiedy ubezpieczenie OC nie odnowi się automatycznie?

Pewnego rodzaju zabezpieczeniem dla kierowców jest automatyczne odnowienie polisy, które sprawia, że nawet najbardziej roztargniony kierowca nie zostanie bez ubezpieczenia. Warto jednak wiedzieć, że umowa ubezpieczenia OC nie zawsze ulegnie automatycznemu przedłużeniu. To stanie się tylko wtedy, gdy samochód pozostaje u tego samego właściciela, a na jego koncie nie widnieją żadne zaległości w opłacaniu składek.

Załóżmy więc, że dotychczas korzystaliśmy z ubezpieczenia OC zbywcy pojazdu, a jego ważność kończy się następnego dnia. Co gorsza, zbliżający się koniec ubezpieczenia odkryliśmy wieczorem, kiedy już nie mamy zbyt wielkiego pola manewru. Albo inaczej – idziemy z duchem czasu i lubimy korzystać z możliwości, jakie dają nam nowe technologie. Te z kolei umożliwiają nam wybór ubezpieczenia wraz z finalizacją transakcji od ręki, bez wychodzenia z domu.

Bo liczy się czas: błyskawicznie i bez zbędnych formalności

Dostępne w internecie narzędzia umożliwiają nam błyskawiczne wyliczenie wysokości składki ubezpieczenia OC, a także wybór dodatkowej, nieco bardziej kompleksowej ochrony. Wszystko trwa chwilę, jednak wcześniej musimy poświęcić moment na podanie kluczowych informacji. Jednym z kalkulatorów wyróżniających się na rynku jest z pewnością kalkulator OC/AC od Beesafe.

Tutaj, by otrzymać ofertę ubezpieczeniową wystarczą jedynie dwie informacje – numer rejestracyjny pojazdu oraz data urodzenia właściciela. Wykorzystanie danych, jakie udostępniane są towarzystwom ubezpieczeniowym przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny i wdrożenie ich do systemu sprzedaży polis, to kwintesencja możliwości jakie nowoczesne technologie oferują rynkowi ubezpieczeniowemu.

Kto szuka nie błądzi

Zbliżająca się data końca ubezpieczenia to nie jedyna sytuacja, w jakiej możemy potrzebować szybkich i sprytnych rozwiązań umożliwiających zakup ubezpieczenia. Warto też pamiętać, że po zakupie auta, jednym z obowiązków nowego właściciela, zaraz obok rejestracji samochodu, jest właśnie wykupienie ubezpieczenia. To powinno stać się najpóźniej w dzień rejestracji pojazdu. A może po prostu chcemy zmienić ubezpieczyciela i poszukujemy najlepszej oferty na rynku? Być może jedno towarzystwo nie jest w stanie zapewnić nam tak kompleksowej ochrony, jakiej oczekujemy?

Pamiętajmy, że nawet w sytuacji, gdy nasze dotychczasowe ubezpieczenie przedłuży się automatycznie, a my w tym czasie znajdziemy nowe towarzystwo z nieco bardziej kuszącą ofertą, z polisy automatycznie odnowionej możemy zrezygnować w dowolnie wybranej przez siebie chwili.