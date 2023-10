Seria Google Pixel 8 to smartfony, które mają przynieść sporo nowego do świata urządzeń giganta z Mountain View. Do tej pory data premiery Pixel 8 była tajemnicą, jednak to już przeszłość. Wiemy, kiedy najnowsze urządzenia producenta zadebiutują na rynku!

Google naprawdę nie potrafi utrzymać tajemnicy

Chyba nie ma w świecie smartfonów producenta, który był tak beznadziejny w utrzymywaniu tajemnic na temat swojego własnego urządzenia. Przez ostatnie lata seria Pixel latała po internecie pomimo tego, że do jej oficjalnej premiery było jeszcze kilka tygodni, a nawet miesięcy. Tym razem było podobnie, ponieważ Pixel 8 nie ma przed nami żadnych tajemnic.

Google Pixel 8 to smartfon, który nie miał swojej premiery, a i tak wiemy już o nim wszystko. Znamy wygląd nowych telefonów i ich specyfikacje, a zwieńczeniem tego wszystkiego jest pełny unboxing telefon, który swoją premierę ma mieć już jutro, tj. 4 października 2023 roku. Google, zdecydowanie robisz coś źle!

Pixel 8 Pro na zdjęciach. Fot. Reddit Pixel 8 Pro na zdjęciach. Fot. Reddit

Data premiery Pixel 8 już znana

Trzeba to przyznać – Google jest nieudolne w dotrzymywaniu tajemnic i raczej nie ma nadziei na poprawę. Na YouTube już pojawiły się unboxingi nie tylko nowej serii Pixel 9, ale także zegarka Pixel Watch 2. W opakowaniu znajdziemy kabel USB-C – USB-C, adapter USB-C do A, instrukcję obsługi oraz sam telefon. Specyfikacja też jest nam już znana od jakiegoś czasu i jeśli wam umknęła, to zobaczycie ją poniżej.

Data premiery Pixel 8 ujawniona. Szykujcie się!

EXCLUSIVE: Hands-On Video of the Google Pixel 8 Pro in the Blue "Bay" color and the Pixel 8. https://t.co/PhLkhvD3uc pic.twitter.com/TMx1c7vzM3 — M. Brandon Lee | THIS IS TECH TODAY (@thisistechtoday) October 2, 2023

Data premiery Pixel 8? Nastąpi już jutro (4 października) i cała ekscytacja z nią związana regularnie ulatniała się z biegiem ostatnich miesięcy, kiedy to praktycznie codziennie poznawaliśmy nowe szczegóły na temat nadchodzącej serii smartfonów od Google. Niemniej jednak szykuje nam się bardzo ciekawa propozycja na rynku smartfonów z górnej półki!

Źródło: Twitter