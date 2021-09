Defender Bond Edition z V8 pod maską inspirowany filmem o 007

Pierwszego października fani przygód Agenta Jej Królewskiej Mości wybiorą się do kin aby zobaczyć dwudziestą piątą odsłonę popularnej serii. Z tej okazji Land Rover SV Bespoke przygotował limitowaną wersję jednej z najpopularniejszych terenówek. Land Rover Defender Bond Edition wyposażono w mocarne V8! Jego stylistyka inspirowana jest autami, które pojawią się w najnowszej odsłonie pt.: „Nie czas umierać”.

Modyfikacja nawiązuje do aut, które mamy zobaczyć w filmie. Chodzi o pakiet Black Pack z 22-calowymi felgami aluminiowymi oraz niebieskimi zaciskami przednich hamulców. Auto jest limitowane do trzystu sztuk, które według brytyjskiego producenta są hołdem dla agencja 007. Być może James Bond się ucieszy tak samo, jak z Astona Martina. Jak myślicie?

Land Rover Defender Bond Edition z V8

Świetny wygląd to Jedno, a i tak nie napisałem jeszcze o wszystkim. Teraz zajmijmy się najważniejszym, a więc tym, co umieszczono pod maską. Jest to pięciolitrowe, benzynowe V8 generujące aż 525 KM i 625 Nm momentu. Defender Bond Edition występuje w konstrukcjach nadwozia 90 oraz 110. Silnik Supercharged współpracuje z ośmiobiegowym automatem. Przyspieszenie do setki? 5,2 sekundy. Prędkość maksymalna wynosi 240 km/h. Zacny wynik, nie powiem. Dodajmy do tego unikalne zestrojenie zawieszenia oraz skrzyni, a także specjalne amortyzatory w opcji Electronic Active Rear Differential mamy do czynienia z mocną terenówką, która już zapewne śni się chłopakom z Terenwizji.

Wracając do wnętrza, nowy Defender Bond Edition wyposażono w kilka fajnych detali informujących użytkownika, że ma do czynienia z limitowaną wersją. Mowa między innymi o laserowo wykonanym oznaczeniu „One of 300”, a także o animacji dotyczącej współpracy marki z Jamesem Bondem, która wyświetla się podczas aktywacji systemu info-rozrywki. Logo 007 wyświetla się na ziemi tuż po otwarciu drzwi – za sprawą specjalnej lampki.

Daniel Craig żegna się z 007

Warto przypomnieć, że aktor wciela się w rolę agenta po raz piąty i ostatni zarazem. Reżyserem filmu pt. „Nie czas umierać” jest Cary Joji Fukunaga. Film zostanie zaprezentowany w Wielkiej Brytanii 30 września bieżącego roku. W naszym kraju zobaczymy go dzień później, natomiast w USA premiera odbędzie się 8 października. Co ciekawe, nie tylko Land Rover Defender Bond Edition będzie bohaterem filmu „opowiadającego” o przygodach agenta z licencją na zabijanie. Oprócz niego pojawi się Range Rover Classic, Land Rover Series III oraz Rangę Rovery Sport SVR. Zacne towarzystwo.