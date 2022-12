Discord będzie płatny? Tak, spodziewajcie się abonamentu

Nasuwa się teraz najważniejsze pytanie. Ile będzie kosztował abonament na serwerach Discord? To zależy. Od czego? Raczej od kogo. O kwocie będzie decydował twórca, który takowy serwer założy. Zakres kwot jest bardzo szeroki. Ceny abonamentu za dostęp do serwerów zaczynają się od 2,99, a kończą nawet na 199,99 dolarów! Według twórców oprogramowania, autorzy serwerów będą otrzymywać 90 % tej kwoty. Całkiem sporo.

Jak już zapewne się domyślacie, chodzi o to, że twórcy internetowi, którzy komunikują się ze swoimi fanami za pomocą Discord, będą mogli aktywować płatny dostęp do swoich serwerów. Podobno osoby, które zdecydują się na skorzystanie z takiej opcji abonamentowej będą mogli otrzymać odznaczenia i jakieś specjalne role. O czym mowa? Tego nie wiadomo.

Każda osoba, która miała chociaż raz styczność z grami – szczególnie tymi online – zna aplikację Discord. Za pomocą tego oprogramowania możemy tworzyć serwer, do którego podłączą się inni użytkownicy tej aplikacji. Następnie możemy między innymi rozmawiać głosowo lub poprzez czat. Mało tego, jedną z wielu funkcji jest również możliwość strumieniowania gry i tego, co dzieje się na naszym pulpicie. To właśnie zapewne dlatego aplikację zna również wielu uczniów, którzy wykorzystywali ją podczas nauki zdalnej i tak zwanych e-lekcji.

