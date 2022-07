Co prawda do momentu, aż z popularnego komunikatora Discord będziemy mogli skorzystać, zostało jeszcze sporo czasu, to jednak Microsoft oficjalnie potwierdził, że aplikacja będzie dostępna na konsolach starej i nowej generacji.

Microsoft potwierdza, Discord trafia na Xboxy

Discord to najpopularniejszy komunikator wykorzystywany przez graczy. Posiada on wiele ciekawych funkcji, dlatego też nie ma się co dziwić, że gracze posiadający konsole zazdrościli pecetowcom. Najważniejsza jest jednak wygoda, ponieważ gra w gry z trybem cross-play pomiędzy konsolowcami a komputerami PC wiązała się z „kombinowaniem”, aby połączyć się z czatem głosowym i grać wspólnie.

Przeczytaj także: Google. Duńskie szkoły banują usługi giganta!

Teraz Microsoft ukróci te „męki” ponieważ gigant z Redmond wydał oficjalny komunikat, w którym możemy przeczytać, że popularny komunikator pozwoli na komunikację z innymi platformami. Na całe szczęście nie trafi tylko na Xbox Series S/X, ale również na Xbox One! Co więcej, potwierdzono, że funkcja jest już w fazie testów na tych urządzeniach.

Discord z kluczową funkcją na konsole Xbox! Pozwoli na komunikacje z PC i urządzeniami mobilnymi!

Informacja, na którą czekaliśmy od miesięcy

Komunikator był dostępny na konsolach Xbox, jednak pozwalał jedynie na rozmowy między tymi urządzeniami. Jeśli posiadaliśmy konsolę, to aby połączyć się ze znajomymi grającymi na komputerach PC, trzeba było połączyć się przez smartfon i w zestaw słuchawkowy, na którym gramy wsadzić słuchawki do rozmowy. Już niebawem nie będzie to konieczne, ponieważ kluczowa funkcja komunikatora trafi na konsole Xbox.

Obecnie z nowych funkcji komunikatora mogą korzystać osoby, które biorą udział w programie Xbox Insider i jest to wybrane grono. Gigant technologiczny powiedział, że po aktualizacji aplikacja pozwoli na połączenie się konsolą Xbox z urządzeniami mobilnymi i komputerami. To jest informacja, na którą gracze czekali od miesięcy! Przedsiębiorstwo z Redmond poinformował, że funkcja będzie udostępniana kolejnym użytkownikom z tygodnia na tydzień, a następnie trafi do wszystkich posiadaczy konsol.

Źródło: Microsoft