Dishonered Definitive Edition do odebrania za darmo!

Kolejny raz otrzymujemy możliwość odebrania tytułu AAA jakim jest Dishonered Definitive Edition. W tym przypadku hojny okazał się Epic Games Store.

Dishonered Definitive Edition za darmo. Kiedy i gdzie?

Omawiany tytuł odebrać możemy na platformie Epic Games Store. Platforma chce z przytupem zakończyć świąteczne rozdawnictwo. Grę możemy przypisać do swojego konta już teraz, ale należy pamiętać, że możliwość ta zakończy się 5 stycznia o godzinie 17:00. Wtedy gra ta zostanie zastąpiona przez inny tytuł, który również będziemy mogli przypisać za darmo. Co ciekawe już wiemy jaki to będzie tytuł, ale wróćmy jeszcze na chwilę do gry z tytułu tekstu.

Czy warto zagrać w Dishonered Definitive Edition? Co to za gra?

Rozdawany tytuł to pierwszoosobowa gra akcji, która została opracowana przez Arkane Studios. W grze wcielamy się w ochroniarza cesarzowej, która zostaje podstępnie wyeliminowana podczas zamachu. Naszym zadaniem będzie zemszczenie się na tych osobach, bo jak wiadomo nie od dziś, że jak nie my to kto inny tego dokona. Dopisek Definitive Edition nie znalazł się bez przyczyny, bowiem wraz z grą otrzymujemy dodatkowo kilka dodatków do niej oczywiście za darmo. Są to:

The Knife of Dunwall

The Brigmore Witches

Dunwall City Trials

Void Walker’s Arsenal

Wiadomo jaki tytuł zostanie rozdany jako następny

Kolejny tytuł, który będziemy mogli przypisać do swojej biblioteki już 5 stycznia po godzinie 17:00 to Shadow Tactics – Aiko’s Choice oraz drugą grę Kerbal Space Program. Pierwsza z nich to w zasadzie dodatek do popularnej gry Shadow Tactics, natomiast Kerbal Space Program to gra, w której przejmujemy kontrolę nad programem kosmicznym dla obcej rasy znanej jako Kerbale.

Źródło: Epic Games Store