Zimowa wyprzedaż na Steam to okazja by sobie… dorobić. O co chodzi?

Podczas większych wyprzedaży Steam, do której kwalifikuje się aktualna zimowa wyprzedaż, uruchamia głosowanie na gry roku w różnych kategoriach. Akcja ta nosi nazwę “NAGRODY STEAM” i w tym roku ma dopisek 2022. Znajdziemy ją na głównej stronie w sklepie Steam i po kliknięciu otrzymujemy możliwość zagłosowania na gry w łącznie 11 kategoriach:

GRA ROKU

GRA VR ROKU

OWOC MIŁOŚCI

RAZEM RAŹNIEJ

ZNAKOMITY STYL WIZUALNY

NAJBARDZIEJ INNOWACYJNA ROZGRYWKA

NAJLEPSZA GRA, W KTÓREJ JESTEŚ DO BANI

NAJLEPSZA ŚCIEŻKA DŹWIĘKOWA

GRA ZE ZNAKOMITĄFABUŁĄ

USIĄDŹ I ZRELAKSUJ SIĘ

NAJLEPSZA GRA POZA DOMEM

Za każdy głos w każdej kategorii otrzymamy jedną kartę Steam, którą możemy sprzedać na rynku. Jedna taka karta w momencie pisania artykułu jest warta mniej więcej 13 groszy i po odjęciu prowizji od sprzedaży do naszego portfela trafia 11 groszy. Przy 11 kartach daje nam to łącznie 1,21 złotego. Może to nie jest wiele, ale w sytuacji, w której brakuje nam trochę grosza do wymarzonego tytułu jest to idealna opcja, aby sobie “dorobić” bez konieczności sięgania do naszego portfela.

Zimowa wyprzedaż to jeszcze jedna opcja na zgarnięcie paru groszy

Na Steam od lat istnieje coś takiego jak kolejka odkryć, w której poznajemy tytuły, które powinny nam się spodobać na podstawie naszych preferencji, czyli po prostu na podstawie, w które gramy, przeglądamy oraz na podstawie tych, w które grają nasi znajomi. Po przejrzeniu takiej kolejki (nie ważne czy na poważnie czy nie) otrzymujemy jedną taką kartę, o której pisałem powyżej. Limitem jest jedna taka karta na dzień, więc jeśli będziemy pamiętać i codziennie zgarniać jedną taką kartę to przez okres trwania promocji, czyli od 22 grudnia do 5 stycznia na nasze konto wpadnie łącznie 14 kart, co da nam łącznie 1,54 złotego.

Co możemy zgarnąć za “darmowe pieniążki”?

Z “darmowych” kart nazbieramy łącznie 2 złote i 75 groszy, co może nie jest jakąś wysoką kwotą, aby móc już nie pracować na etacie, ale pozwoli na kilka godzin rozgrywki, bo za taką niewielką sumę jesteśmy w stanie zaopatrzyć się chociażby w taki tytuł jak Unravel (2,69 zł), której przejście zajmie nam około 6 godzin według platformy howlongtobeat.

Źródło: Steam/opracowanie własne