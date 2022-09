Disney Plus jest za tani! Tak twierdzi szef platformy. Będą podwyżki?

Disney+ jest najmłodszym serwisem stremingowym na naszym rynku. Wraz z jego premierą ceny abonamentu były bardzo atrakcyjne i zdecydowanie niższe niż w przypadku Netflixa. Szef platformy twierdzi, że Disney Plus jest za tani. Czy to oznacza, że szykują się podwyżki?

Platforma została bardzo dobrze przyjęta

Serwis Disney+ wystartował w Polsce 14 czerwca 2022 roku i od początku oferował bardzo ciekawą ofertę w atrakcyjnej cenie. To sprawiło, że serwis streamingowy stał się w naszym kraju popularny. Obecnie trwa promocja, dzięki której za pierwszy miesiąc korzystania zapłacimy jedynie 6,99 złotych, a kolejne miesiące wyniosą nas 28,99 złotych.

Obecnie pierwszy miesiąc abonamentu na platformie kosztuje 6,99 zł!

Czy Disney Plus jest za tani? Tego na pewno nie powiedzą użytkownicy, chociaż w grudniu amerykańscy abonenci będą musieli liczyć się z podwyżkami. Podwyżki w USA będą wynosiły 3 dolary, więc zamiast 7,99 USD Amerykanie będą musieli płacić 10,99 USD. Czy to samo czeka nas w Europie? Nic nie jest wykluczone!

Disney Plus jest za tani? Szykują się podwyżki?

Platforma oferuje bardzo ciekawą ofertę w atrakcyjnej cenie, dlatego też cieszy się taką popularnością!

Wszyscy, którzy jeszcze nie kupili subskrypcji na platformie Disney+ muszą się spieszyć, ponieważ wszystko wskazuje na to, że wkrótce abonament będzie kosztował więcej. Podczas konferencji Communacopia + Technology Conference 2022 szef Disneya, Bob Chapek stwierdził, że ceny abonamentów były mocno niedoszacowane.

Chapek przyznał, że ceny abonamentów były wycenione zbyt nisko względem tego, co oferuje platforma. Według niego Disney Plus jest po prostu za tani. Podkreślił on również, że wierzy w to, że podwyżki cen abonamentu nie będą tak opłacalne. Disney zapowiedział już, że podwyżki wejdą w życie w czwartym kwartale tego roku.

Platforma podrożeje? Szef Disneya twierdzi, że serwis jest za tani!

