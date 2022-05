Już wkrótce Disney Plus oficjalnie rozpocznie swoją działalność w naszym kraju. Okazuje się, że platforma planuje wprowadzić tańsze plany subskrypcji, w których użytkownik będzie zmuszony do oglądania reklam. Wiemy, ile będą one trwać.

Nowa platforma zadebiutuje w Polsce już w połowie czerwca

Platforma steramingowa Disney Plus rozpocznie swoję działanie w Polsce już w przyszłym miesiącu, a dokładnie 14 czerwca. Na platformie będziemy mogli oglądać filmy i seriale, nad którymi pieczę sprawuje Disney. W bibliotece znajdziemy m.in. wszystkie filmy i seriale z uniwersum Marvela, serię filmów Piraci z Karaibów, filmy i seriale z uniwersum Gwiezdnych Wojen i wiele, wiele innych. Jest więc na co czekać.

Przeczytaj także: Transmisje na żywo na Netflixie. Serwis pracuje nad wieloma nowymi funkcjami

Pod względem cenowym Disney Plus na pewno będzie prezentował się zdecydowanie lepiej niż Netflix. Cena miesięcznej subskrypcji będzie wynosić 28,99 PLN. Płatność z góry za cały rok, to 289,99 PLN. Teraz, w ramach promocji, roczny abonament można nabyć w cenie 229 PLN! W cenie poniżej 30 złotych nie będziemy mieć ograniczeń w postaci słabej jakości, tak jak w przypadku standardowego pakietu na platformie Netflix. Okazuje się jednak, że wkrótce pojawi się także tańsza wersja abonamentu, która będzie zawierać reklamy.

Disney Plus wprowadzi abonament z reklamami. Wiemy, ile będą trwać! 25

Disney Plus planuje wprowadzenie pakietu z reklamami. Ile będą trwać spoty?

Od jakiegoś czasu Disney Plus szykuje się do wprowadzenia tańszego planu, który będzie posiadał jedną, małą niedogodność – reklamy. W ten sposób będziemy mogli korzystać z serwisu po niższej cenie. The Wall Street Journal dowiedziało się, ile tak naprawdę minut reklam będziemy musieli „przecierpieć”.

Jak podaje WSJ, Disney Plus planuje wprowadzić cztery minuty reklam na każdą godzinę produkcji. Tak samo będzie w przypadku seriali, które trwają krócej niż 60 minut. Można śmiało powiedzieć, że nie ma tragedii. Potwierdziło się również to, że reklam w swoich ulubionych bajkach nie doświadczą dzieci w wieku przedszkolnym. Reklamy będą dobierane bardzo rozważnie i nie będą związane z innymi platformami. Nie znajdziemy również spotów, które skierowane będą stricte do dorosłych.

Źródło: WSJ