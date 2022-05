Disney+ to platforma streamingowa, która wkrótce wejdzie do Polski. Serwis przygotował bardzo ciekawą promocję na start, dzięki której będzie można sporo zaoszczędzić. Skusicie się?

Disney Plus już w czerwcu w Polsce

Platforma streamingowa Disney Plus wkrótce trafi do Polski. Serwis ten zaoferuje naprawdę wiele ciekawych i oryginalnych tytułów. Przez ostatni rok, kiedy platforma nie była dostępna w naszym kraju, pojawiły się na niej produkcje z uniwersum Marvela, Gwiezdnych Wojen czy Disney Pixar. Biblioteka powiększa się regularnie, dlatego też polski konsument będzie miał co oglądać.

Przeczytaj także: Netflix ma problemy i generuje spadki na giełdzie

Serwis zostanie uruchomiony w Polsce 14 czerwca 2022 roku, więc premiera zbliża się już wielkimi krokami. Dostęp do produkcji Marvela, Gwiezdnych Wojen, Pixar czy innych hitów powinien być wystarczający do zachęcenia konsumenta, jednak platforma wyciąga asa w rękawie. Chodzi tutaj o promocję, która sprawi, że za abonament w serwisie zapłacimy zdecydowanie mniej.

Promocja pozwala zaoszczędzić kilkadziesiąt złotych

Oferta promocyjna nowej usługi Disney Plus pojawiła się na oficjalnej stronie platformy. Po przejściu na stronę możemy zobaczyć informacje, która mówi, że jeśli zarejestrujemy się przed oficjalnym startem serwisu, zapłacimy zdecydowanie mniej. Oferta tyczy się jedynie pakietu na 12 miesięcy.

Disney Plus z bardzo ciekawą ofertą promocyjną na start! 25

Normalna cena w kontekście 12 miesięcy na platformie będzie wynosić 289,90 złotych. W ramach promocji roczny pakiet abonamentu będzie kosztował tylko 229,90 PLN. Jest to równowartość 8 miesięcy! Łatwo można policzyć, że oszczędzamy 60 złotych, jednak hasło nawiązuje do miesięcznego abonamentu, który wynosi 28,99 złotych/msc. W tym przypadku oszczędzimy aż 118 złotych! Z promocji należy skorzystać do 26 czerwca.

Źródło: Disney+