Dostała zastępcze auto elektryczne. Spaliło jej dom!

Samochody elektryczne przysparzają coraz więcej problemów. Kobieta dostała zastępcze auto elektryczne, którym był Mercedes EQE 350+ z 2023 roku. Niestety, z niewyjaśnionych przyczyn samochód stanął w płomieniach i spalił garaż oraz część strychu.

Zastępcze auto elektryczne zniszczyło dom

Wczoraj pisaliśmy o tym, że samochód elektryczny był powodem zapalenia się statku transportowego u wybrzeży Holandii. W pożarze zginęła jedna osoba, a kilka zostało rannych. Dziś dowiedzieliśmy się o tym, że kobieta dostała zastępcze auto elektryczne, które spaliło jej dom.

Straż pożarna hrabstwa St. Johns rozpoczęła dochodzenie w sprawie pożaru, który wybuchł w garażu jednego z domów w miejscowości Nocatee na Florydzie. Z racji tego, że Mercedes należący do kobiety, również elektryczny, przebywał w serwisie, ta dostała zastępcze auto elektryczne. Z jej relacji wynika, że to właśnie on był powodem pożaru.

Elektryk spłonął, a z nim garaż i strych

Zdjęcia z miejsca zdarzenia, które znalazły się w sieci, ukazują doszczętne spalenie elektryka niemieckiej marki oraz poważne konstrukcji domu. Jak podał serwis News4Jax, elektryczny Mercedes EQE 350+, który używany był przez Jennifer Ruotolo, znajdował się w garażu zaledwie przez kilka godzin, zanim doszło do wybuchu pożaru.

“Byłam w pracy. (…) W pewnym momencie mąż usłyszał syki i trzaski. Wszedł garażu, który wypełniony był dymem. Okazało się, że samochód zapalił się i a następnie wybuchł!” powiedziała Jennifer Ruotolo cytowana przez serwis News4Jax

EQE 350+ nie tylko doszczętnie spłonął, ale zniszczył także garaż i strych domu.

Na całe szczęście wszyscy mieszkańcy domu wydostali się z budynku i nikt nie odniósł żadnych obrażeń. Władze przeprowadzają dokładne dochodzenie, aby ustalić, co było przyczyną pożaru. Niemiecki producent odniósł się do sprawy i zapewnił, że traktuje ją z bardzo poważnie. Mercedes zapowiedział współpracę z władzami oraz ekspertami, tak aby dowiedzieć się, co było przyczyną wybuchu samochodu, aby zapobiec podobnych przypadków w przyszłości.

Źródło: YouTube