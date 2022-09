Dream Machines DM7 Switch Duo to nowa mysz polskiej marki, która wyróżnia się hotswapem, co w tego typu sprzęcie nie jest zbyt często stosowanym rozwiązaniem. Podkładka DreamPad Rough Control natomiast pozwoli na odpowiednią kontrolę naszego gryzonia. Sprawdźmy, jak prezentowane rozwiązanie sprawdza się w codziennych warunkach.

Dream Machines DM7 Switch Duo

Pierwszy kontakt z gryzoniem daje nam jak najbardziej pozytywne wrażenia. Otrzymujemy solidną konstrukcję, która prezentuje się elegancko i widzimy, że mamy do czynienia z porządnym, droższym modelem. Zastosowano w myszce hotswapa, co nie zdarza się zbyt często, a przy okazji producent zadbał o wykonanie tej cechy produktu w ten sposób, aby wymiana przełączników była najprostsza jak to tylko możliwe.

Dream Machines DM7 Switch Duo

Podstawowe informacje odnośnie omawianego gryzonia:

Sensor: PMW 3370

PMW 3370 DPI: 400 – 19000

400 – 19000 Akceleracja: 20 G

20 G Polling Rate: 1000 Hz

1000 Hz LOD : ~1.8mm

: ~1.8mm Łączność: 2.4 GHz + USB-C

2.4 GHz + USB-C Przełączniki: Kailh GM 8.0

Kailh GM 8.0 Żywotność przełączników: 80 mln

80 mln Scroll: Huano

Huano Materiał ślizgaczy: Teflon

Teflon Zasięg: 10 m

10 m Waga: 75 g

Dream Machines DM7 Switch Duo Unboxing

Zawartość zestawu:

Mysz

Odpinany kabel USB-C

Adapter USB do komunikacji bezprzewodowej

Przejściówka USB do USB-C

Instrukcja Obsługi

Dream Machines DM7 Switch Duo

Konstrukcja oraz jakość wykonania

Dream Machines DM7 Switch Duo jest myszką symetryczną, która nie jest profilowana. Tworzywo, z którego została wykonana konstrukcja jest naprawdę solidne i twarde, nie zbiera odcisków palców i przyjemnie się prezentuje. Kilka również symetrycznych wycięć w plastiku, które zostały błyszczące przyjemnie orzeźwiają mysz. Gryzoń jest bardzo dobrze spasowany, nie doświadczymy niepotrzebnego trzeszczenia czy innego typu niepożądanych odgłosów.

Dream Machines DM7 Switch Duo

Spód myszki

Na spodzie umieszczono trzy sztuki ślizgaczy. Dwa po brzegach oraz jeden w centrum wokół sensora co jest dosyć częstym rozwiązaniem wśród producentów. Są one jak najbardziej w porządku i nie spowalniają ruchów myszką. Znalazł się także miejsce na adapter do komunikacji bezprzewodowej co jest bardzo wygodne, bo zawsze mamy go pod ręką i nie musimy organizować dla niego specjalnego miejsca.

Nad nim dostrzec możemy przełącznik trybów pracy. Możemy go ustawić w trzech pozycjach: mysz wyłączona, włączona z podświetleniem loga na przodzie myszki, włączona z podświetleniem loga na przodzie myszki i podświetleniem RGB loga na korpusie myszki co wygląda bardzo przyjemnie, a przy okazji jest atutem dla fanów RGB. Nad sensorem znalazł się przycisk do zmiany trybów DPI, których łącznie mamy sześć o wartościach: 400, 800, 1600, 3200, 5000, 19000.

Dream Machines DM7 Switch Duo

Przyciski

Producent daje nam do dyspozycji łącznie sześć przycisków i scroll. Dwa główne, jeden w scrollu i dwa po lewej stronie myszy. Boczne raczej uniemożliwią korzystanie z gryzonia osobom leworęcznym lub może być to dla nich mniej komfortowe. Pod głównymi przyciskami znalazły się lubiane Kailh GM 8.0 o żywotności 80 milionów kliknięć.Pod scrollem znalazł się switch od Huano, a boczne mają żywotność 3 milionów kliknięć. Niestety producent nie podaje jakie dokładnie przełączniki zostały zastosowane.

Dream machines DM7 Switch Duo Soundtest

Największym „bajerem” gryzonia jest przede wszystkim hotswap głównych przycisków. Dokonuje się jego w bardzo prosty sposób, który jest opisany w instrukcji oraz jego wizualizację znajdziecie poniżej.

Dream Machines DM7 Switch Duo wymiana switcha

Po zdjęciu płatu Dream Machines DM7 Switch Duo oraz DreamPad Rough Control Miejsce montażu switcha Dream Machines DM7 Switch Duo oraz DreamPad Rough Control Zamontowany inny switch Dream Machines DM7 Switch Duo oraz DreamPad Rough Control

Sensor

Zastosowano tutaj PixArt PMW3370, który jest po prostu topowym sensorem. Nie uświadczyłem jakichkolwiek problemów z jego działaniem w dynamicznych tytułach, a głównie były to strzelanki, gdzie liczy się reakcja no i celność, gdzie dokładność sensora się liczy.

Test DM7 Switch Duo w Paint

Delikatne problemy są widoczne przy dopiero 5 tysiącach DPI. Przy 19 tysiącach, sensor całkiem ładnie sobie radzi pomimo widocznych przeskoków.

Test DM7 Switch Duo w Enotus Mouse Test

Wrażenia z użytkowania

Mysz sprawuje się bez jakichkolwiek zarzutów. Bardzo przyjemnie się z niej korzysta, a granie z jej wykorzystaniem było bardzo przyjemne i satysfakcjonujące. Warto wspomnieć, że producent dołączył kabel do ładowania gryzonia. Za jego pomocą możemy także korzystać z myszy, gdy akumulator nie jest naładowany lub preferujemy komunikację przewodową. Sam kabel jest typową sznurówką czy innymi słowy typu „paracord”. Nie przeszkadza podczas użytkowania, także podczas szybkich ruchów. Nie zwija się, nie ogranicza ruchów.

Producent deklaruje, że bateria wystarcza na aż 72 godziny. Jak najbardziej jestem w stanie się pod tym podpisać. Podczas intensywnego użytkowania z gryzonia akumulator spokojnie wystarczał mi na cały tydzień i spokojnie mogłem zapomnieć o konieczności ładowania.

Dream Machines DM7 Switch Duo

Oprogramowanie

Oprogramowanie jest dosyć przejrzyste i zawiera najbardziej potrzebne dla nas opcje. Od razu po jego włączeniu dostrzegamy naszą mysz wierzchem oraz spodem. Możemy przypisać opcje do naszych przycisków, które są tam oznaczone, a także informacje o baterii czy polling rate co jest dosyć przyjemnie wytłumaczone dla mniej obeznanych osób. Przedstawiam rozpiskę:

Polling Rate 125Hz – oszczędzanie baterii

Polling Rate 250Hz – praca biurowa

Polling Rate 500Hz – gry

Polling Rate 1000Hz – E-sport

Główna strona to także opcje związane z podświetleniem, a więc wybór trybów i możliwość dostosowania kierunku oraz prędkości dla danego trybu.

Dream Machines DM7 Switch Duo

Druga zakładka pozwala nam na zabawę z DPI. Możemy dostosować każdy z poziomów indywidualnie i wybrać indywidualne kolory. Ostatnia zakładka to zabawa z makrami. Tworzenie, edycja, usuwanie.

Dream Machines DM7 Switch Duo Dream Machines DM7 Switch Duo

Podkładka DreamPad Rough Control

DreamPad Rough Control Unboxing

Podkładka pod mysz DreamPad Rough Control oferuje powierzchnię typu speed&control. Jej powierzchnia jest odpowiednia dla sendorów optycznych oraz laserowych. Mysz bezproblemowa na niej działa, bez jakichkolwiek zarzutów, a nawet bym powiedział, że bardzo dobrze, a jej zaprojektowanie było stworzone z myślą o graczach. Wymiary 40x45cm sugerują, że podkładką oferuje powierzchnię pod samą mysz, więc jest to idealne rozwiązanie dla osób, które nie przepadają za wyłożeniem całego biurka. Taka powierzchnia jak najbardziej powinna wystarczyć podczas naszej rozgrywki.

Podkładka DreamPad Rough Control

Warto zaznaczyć, że brzegi są obszyte, a jej grubość wynosi aż 4 milimetry, dzięki czemu nasze dłonie spoczywają na miękkim podłożu przez co zniwelujemy bóle dłoni wywołane trzymaniem rąk twardym podłożu np. blat. Fani ładnych wzorów nie będą zachwyceni, ponieważ cała została wykonana w czarnym kolorze z wszywką z logiem producenta. DreamPad Rough Control jest wodoodporna co jest dużym atutem, a spód jest anty-poślizgowy.

Linki do produktów na stronie producenta: mysz oraz podkładka.

