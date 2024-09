Niezawodna pomoc w sprzątaniu właśnie przybyła! Dreame Technology ogłosiło oficjalne wprowadzenie na polski rynek dwóch najnowszych robotów sprzątających: Dreame L40 Ultra i L10s Ultra Gen 2. Wyposażone w dużą moc i wspierane przez AI, pokonają każde zanieczyszczenie napotkane na drodze!

Kolejny krok w ewolucji

Rozwój jest potrzebny, dlatego też Dreame Technology postanowiło dokonać ewolucji swoich dwóch najlepiej sprzedających się modeli robotów odkurzających. Dreame L40 Ultra to druga odsłona modelu L20 Ultra, która wnosi poziom sprzątania na zupełnie inny poziom, oferując szereg nowoczesnych rozwiązań. Podobnie jest z L10s Ultra Gen 2, udoskonaloną wersją poprzednika L10s Ultra!

Dreame L40 Ultra i L10s Ultra Gen 2 oficjalnie w Polsce. Fot. L10s Ultra Gen 2/mat. prasowe

Nowoczesne rozwiązania i wielka moc

Dreame L40 Ultra to flagowy model marki, który został wyposażony w zaawansowany system sztucznej inteligencji, który wykorzystuje kamerę RGB i światło strukturalne 3D. Wykorzystana technologia pozwala robotowi na skuteczne rozpoznawanie i omijanie ponad 100 różnych typów przeszkód, przez co jest jednym z najinteligentniejszych urządzeń tego typu na rynku.

Przeczytaj także: Rewolucyjne sposoby sprzątania Dreame podbijają IFA 2024

Dreame L40 Ultra i L10s Ultra Gen 2 oficjalnie w Polsce. Fot. L10s Ultra Gen 2/mat. prasowe

Dreame L10s Ultra Gen 2 na swoim pokładzie ma technologię Smart Pathfinder i 3DAdapt. Te rozwiązania sprawiają, że robot obiera optymalne trasy poruszania się i skutecznie omija wszystkie napotkane na swojej drodze przeszkody. Zastosowane technologie pozwalają obu urządzeniom efektywnie poruszać się po bardziej skomplikowanych układach pomieszczeń, unikać kolizji i zapewnić kompleksowe sprzątanie.

Dokładne sprzątanie pomieszczeń jest efektem wysokiej mocy oferowanej przez oba najnowsze roboty sprzątające marki Dreame Technology. W modelu L40 Ultra oferuje moc ssącą wynoszącą aż 11 000 Pa, przez co jest jednym z najbardziej wydajnych robotów sprzątających na rynku. L10s Ultra Gen 2 nie pozostaje jednak dłużny flagowemu modelowi, ponieważ sam oferuje moc 10 000 Pa. Wykorzystanie tak dużej mocy sprawia, że oba modele skutecznie usuwają kurz, włosy i inne zabrudzenia, a także dokładnie odkurzają głębokie dywany!

Dreame L40 Ultra i L10s Ultra Gen 2 oficjalnie w Polsce. Fot. L10s Ultra Gen 2/mat. prasowe

Warto także wspomnieć o systemie podnoszenia mopów przy wykryciu dywanów, w który wyposażone zostały oba modele robotów sprzątających Dreame. Model L10s Ultra Gen 2 jest w stanie podnieść mopy na imponującą wysokość 10,5 mm!

Naszpikowane technologiami

Nowoczesne rozwiązania sprawiają, że czyszczenie staje się prostsze. Dreame L40 Ultra został wyposażony w rewolucyjną technologię Dual Flex Arm, umożliwiającą dotarcie do trudno dostępnych miejsc z ogromną precyzją. Szczotka boczna oraz moduł obracającej się nakładki mopującej wysuwają się znacząco za obrys urządzenia, co pozwala na czyszczenie powierzchni w rogach lub pod meblami.

W modelu L10s Ultra Gen 2 z kolei znajdziemy technologię MopExtend RoboSwing, której zadaniem jest wysunięcie nakładki mopującej, aby zmaksymalizować efekt czyszczenia w kątach i przy ścianach. Dodatkowo, w tym modelu znajdziemy również system Duo-Scrub z 32-stopniową regulacją wody, co pozwala na dopasowanie idealnej ilości wody do różnych typów podłóg.

Zaawansowane technologie wnoszą sprzątanie z robotami Dreame na wyższy poziom. Fot. L40 Ultra/mat. prasowe

W obu modelach znajdziemy system CleanGenius, odpowiadający za automatyczne dostosowanie strategii czyszczenia do rodzaju pomieszczenia i wykrytych zabrudzeń. Technologia analizuje przestrzeń, a także rodzaj powierzchni w celu optymalizacji procesu sprzątania, dla osiągnięcia jak najlepszych rezultatów. Co więcej, w L10s Ultra Gen 2 znajdziemy funkcję CleanGenius 2.0, zapewniającą zaawansowane rekomendacje dotyczące strategii sprzątania pomieszczenia, uwzględniając takie czynniki, jak zwyczaje domowników, czy pora dnia.

Dreame L40 Ultra i L10s Ultra Gen 2 oficjalnie w Polsce Fot. L40 Ultra/mat. prasowe

Robot, który dba zwierzęta!

Zwierzęta mogą bać się robota sprzątającego, dlatego też inżynierowie Dreame Technology pomyśleli o naszych milusińskich. Dreame L10s Ultra Gen 2 oferuje specjalny tryb opieki nad zwierzętami. Dostosowuje on intensywność i częstotliwość czyszczenia obszarów i pomieszczeń, w których przebywają zwierzęta. Robot bez problemu radzi sobie z usuwaniem sierści i usuwaniem innych zabrudzeń pozostawianych przez naszych pupili.

Oba roboty są przyjazne zwierzętom, dzięki wykorzystanemu trybowi opieki nad zwierzętami. Oba roboty są przyjazne zwierzętom, dzięki wykorzystanemu trybowi opieki nad zwierzętami.

Rozsiądź się wygodnie i zapomnij o konserwacji urządzenia

Inżynierowie Dreame zadbali o najwyższy komfort użytkowania, dlatego też oba modele zostały wyposażone w zaawansowane stacje dokujące z systemem automatycznej konserwacji robota. Dreame L10s Ultra Gen 2 wyposażono w system, który jest w stanie automatycznie usunąć suche zabrudzenia ze zbiornika robota. Te trafiają do worka o pojemności 3,2-litra, który wystarcza nawet na 75 dni! Co więcej, stację wyposażono w moduł czyszczenia i suszenia nakładek mopujących, system uzupełniania wody oraz środka czyszczącego z zainstalowanych w niej zbiorników. Odkurzacz umożliwia na podłączenie stacji czyszczącej bezpośrednio do pionu wodnego i kanalizacji, a to za sprawą rozwiązania Water Hookup Kit (sprzedawany oddzielnie). To sprawia, że obsługa urządzenia spada do absolutnego minimum.

Roboty Dreame – L40 Ultra i L10s Ultra Gen 2 oficjalnie w Polsce Fot. L10s Ultra Gen 2/mat. prasowe

Dreame L40 Ultra to urządzenie korzystające ze stacji czyszczącej 7-w-1. Wszelkie zabrudzenia trafiają bezpośrednio do worka o pojemności 3,2-litra, a nakładki mopujące poddawane są procesowi mycia w temperaturze 65° C i osuszane są gorącym powietrzem. Moduł czyszczący znajdujący się w stacji, dla zachowania higieny, samodzielnie się oczyści. Również ten model wyposażono w możliwość podłączenia Water Hookup Kit, a w stacji czyszczącej znajdą się zbiorniki na czystą wodę i środek czyszczący, które automatycznie uzupełniają zbiorniki w robocie, kiedy nadejdzie taka potrzeba.

Dostępność i cena Dreame L40 Ultra oraz Dreame L10s Ultra Gen 2

Roboty sprzątające Dreame L40 Ultra i Dreame L10s Ultra Gen 2 od dziś, tj. 11 września 2024 roku, dostępne są w przedsprzedaży na polskim rynku. Flagowy model L40 Ultra oferowany jest w sugerowanej cenie 5249 PLN, natomiast L10s Ultra Gen 2 można kupić w sugerowanej cenie 3049 PLN.

Premiera tych urządzeń to wyjątkowy czas, dlatego też marka przygotowała specjalną ofertę dla pierwszych klientów, którzy zdecydują się na zakup najnowszych robotów sprzątających. Od 11 do 15 września, każdy, kto kupi dowolny z wyżej opisanych modeli, otrzyma za 1 zł netto specjalną szczotkę tnącą, ułatwiającą utrzymanie czystości w domu i wykorzystanie pełni możliwości najnowszych robotów sprzątających Dreame.

Od 11 do 15 września, każdy kto kupi jeden z najnowszych robotów sprzątających Dreame, za 1 zł otrzyma szczotkę tnącą Tricut Brush 2.0.

Źródło: opr. wł./info. prasowa